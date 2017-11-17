В парке Славгорода утром 14 ноября неизвестные испортили памятник лосю, сообщают "Славгородские вести".
В Славгороде неизвестные надругались над скульптурой лося. Фото: "Славгородские вести", slavgorodvesti.ru.
В Славгороде неизвестные надругались над скульптурой лося. Фото: "Славгородские вести", slavgorodvesti.ru.
Скульптура стояла в парке больше 50 лет. Однако в ноябре 2017 года на белом памятнике появились синие надписи. Одна из них — "братаны".
В комитете по культуре Славгорода altapress.ru рассказали, что надписи увидели утром 14 ноября. Скульптуру покрасили и восстановили через несколько часов в тот же день.
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