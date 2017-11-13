Карлин отправил "ноту мира" чиновникам Болгарии из-за осквернения памятника Алеше. Фото: Страница реготделения«Болгарской социалистической партии» в Пловдиве в Facebook. Карлин отправил "ноту мира" чиновникам Болгарии из-за осквернения памятника Алеше. Фото: Страница реготделения«Болгарской социалистической партии» в Пловдиве в Facebook.

Атаку на памятник "Алеша" совершили в ночь на 10 ноября. Как сообщает НТВ, на монументе неизвестные оставили свастику и оскорбления в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также антисемитские лозунги. Фотографии оскверненного мемориала памяти советских воинов опубликовали в профиле в Facebook "Болгарской социалистической партии".

Губернатор Алтайского края Александр Карлин направил телеграмму в адрес Пловдивской области Болгарии. Он выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим в инцидентом. Глава региона подчеркнул, что краю не чужды этот памятник и этот город: в нашем крае родился и жил ставший прообразом знаменитого памятника советский солдат Алексей Скурлатов. Из Алтайского края в сентябре 1941 года он ушел на фронт, воевал под Москвой, участвовал в битве на Курской дуге, встретил День Победы в болгарском Пловдиве, в 1946 году вернулся на родину, в село Налобиха Косихинского района.

Александр Карлин выразил уверенность, что подобные инциденты "не повлияют на взаимоотношения наших территорий, сотрудничество и теплые дружеские отношения, связывающие наши народы, будут укрепляться".

Сообщение появилось и на сайте МИД РФ. "Особый цинизм и провокационный характер этой акции проявился в том, что она осуществлена в преддверии великого исторического события — 70-летия победоносного окончания Второй мировой войны, наибольшие жертвы в которой понесли Советская Армия и советский народ", — сказано в сообщении.

Инцидент уже прокомментировали в МИД Болгарии. Там осудили акт вандализма, назвав происходящее "абсолютно неприемлемым", сообщает "Банкфакс".

На осквернение мемориала в самой Болгарии наиболее жестко отреагировали в "Болгарской социалистической партии". "Сегодняшний акт вандализма является проявлением неофашизма и должен быть наказан", — говорится в заявлении муниципального и областного совета БСП.

Скорее всего, этот акт вандализма стал реакцией на слова представителя российского МИД Марии Захаровой к властям Болгарии, потребовавшей пресечь осквернения советских памятников. В конце октября злоумышленники написали на памятнике советским воинам в Софии антисемитские лозунги, отмечает Life.