О барнаульских лужах начинают писать истории

После проливных дождей в Барнауле, горожане начали делиться историями о лужах, которые им приходится преодолевать. В соцсетях уже накопились подборки постов и фотографий на тему городских луж.
Паблик Barnaul22 пишет, что огромная лужа разлилась на пересечение улиц Смирнова и П. Сухова. Горожанам нужно либо идти по глине, либо по проезжей части. "Ливневой канализации нет, от слова вообще”.
Еще один потоп отмечен на ул. Островского, 4. Здесь вода после дождей стоит всегда и очень долго.
На ул. 8го Марта,35 дождевая и талая вода идет под частные дома. В этом году в земле образовался провал. Этот участок земли принадлежит городу, пишут горожане. “А ведь когда в пошлом году делали дорогу, жители просили исправить наклон асфальта.
Пешеходов на Фурманова после дождя регклярно обливают автомобили, которые проезжают по огромным лужам.
Впечатлениями от Барнаула в лужах делятся в группе "Изнанка Барнаула" в ВК. Здесь в объектив камеры попали детские площадки в новостройках после дождя. Земля уже не впитывает воду и она скапливается на газонах и особенно под качелями. Впрочем, детей это не останавливает.
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