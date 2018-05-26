О барнаульских лужах начинают писать истории

Лужи в Барнауле. Ул. 8-го Марта, 35. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК, barneos22. Лужи в Барнауле. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК, barneos22. Лужи в Барнауле. Ул. 8-го Марта, 35. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК, barneos22. Лужи в Барнауле. Пересечение Смирнова и П. Сухова. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК, barneos22. Лужи в Барнауле. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК, barneos22. Лужи в Барнауле. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК, barneos22/. Лужи в Барнауле. Ул. Островского, 4. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК, barneos22. Лужи в Барнауле. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК, barneos22. Лужи в Барнауле. Фото: "Изнанка Барнаула" в ВК.

Паблик Barnaul22 пишет, что огромная лужа разлилась на пересечение улиц Смирнова и П. Сухова. Горожанам нужно либо идти по глине, либо по проезжей части. "Ливневой канализации нет, от слова вообще”.

Еще один потоп отмечен на ул. Островского, 4. Здесь вода после дождей стоит всегда и очень долго.



На ул. 8го Марта,35 дождевая и талая вода идет под частные дома. В этом году в земле образовался провал. Этот участок земли принадлежит городу, пишут горожане. “А ведь когда в пошлом году делали дорогу, жители просили исправить наклон асфальта.

Пешеходов на Фурманова после дождя регклярно обливают автомобили, которые проезжают по огромным лужам.

Впечатлениями от Барнаула в лужах делятся в группе "Изнанка Барнаула" в ВК. Здесь в объектив камеры попали детские площадки в новостройках после дождя. Земля уже не впитывает воду и она скапливается на газонах и особенно под качелями. Впрочем, детей это не останавливает.



