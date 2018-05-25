У 13 тысяч барнаульцев коммуналка может подорожать на 28-31%

Краевые власти предложили депутатам Барнаульской гордумы согласовать проект указа губернатора о внесении изменений в его же указ за №164, подписанный еще в ноябре 2017 года.

Этим указом глава региона утвердил предельный индекс роста платы за коммунальные услуги во всем регионе — то есть "планку" увеличения совокупного платежа на 2018 год: с 1 января 0% (плата не меняется), с 1 июля по 31 декабря 6,5%.

Словом, максимально возможный рост платы с 1 июля не мог быть больше 6,5%. И вот теперь в этот указ надо вносить изменения: с 1 мая в Барнауле "планку" поднимут до 28%, с 1 июля до 31%. С чем это связано?

Предыстория

Как уже сообщал altapress.ru, решением управления края по госрегулированию цен и тарифов нормативы потребления горячей и холодной воды и услуги "водоотведение" изменили на всей территории региона. Напомним, нормативы — это не тарифы, а средний объем потребления в кубометрах жилья без приборов учета.

Повысились они не у всех "бесприборных" квартир. Но у большой части. Причем новые нормативы вступили в силу 3 мая, поэтому жильцы без счетчиков (а также те, кто, имея счетчик, не передает показания), заплатят по-новому уже за май. Так что, получается, согласование депутатами повышения предельного индекса фиксирует уже состоявшееся событие.

По словам депутата Оксаны Молодых, в управлении по тарифам рассчитали: рост нормативов затронет 12 963 барнаульцев. Ранее же в ведомстве поясняли: предельный индекс должен учитывать увеличение платежа даже у одного потребителя. При этом поднятие "планки" с 0 до 28% и с 6,5 до 31% не означает, что коммунальный платеж у всех барнаульцев вырастет именно настолько.

Спрашивать не будут

Какое решение примут депутаты, мы узнаем 1 июня. А вот фракция "Справедливой России" в гордуме пока намерена голосовать против.

Оксана Молодых,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в БГД:

— Барнаульским депутатам еще предстоит обсудить этот проект на комитетах и совете фракций. Больше всего фракцию "Справедливая Россия" в БГД тревожит то, что принятие этого решения создает риск для увеличения тарифов. Особое беспокойство вызывает зона СГК и Барнаул в частности. Если тарифное управление на это решится, то нас, городских депутатов, уже никто спрашивать не будет, в отличие от процедуры утверждения индексов.

Беспокойство барнаульского депутата разделяет и глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. В Первомайском районе повышение предельных индексов уже согласовали депутаты райсовета. В частности, в Сибирском сельсовете с 1 мая эта "планка" составит 27%, с 1 июля 29%.

Но "бесприборных" потребителей в сельсовете давно уже нет, говорит Боронин. И он подозревает, что увеличение предельного индекса откроет дверь для повышения в районе тарифа на отопление до уровня местного МУП "Первомайского ЖКХ" — 2932,14 рублей за гигакалорию. Тарифу в сельсоветах района есть куда расти — к примеру, в Сибирском он на 600 рублей ниже, чем в МУПе.

Правильны ли расчеты?

Между тем, у Оксаны Молодых вызывают сомнения цифры, представленные гордуме на согласование. 28-31% — не слишком ли?

Оксана Молодых,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в БГД:

— У меня есть сомнения в корректности расчета столь высокого показателя процента, планируемого к принятию, так как удельный вес платы за воду в общей совокупности расходов потребителей коммунальных услуг не так велик. Надеюсь, что мне удастся выяснить обоснование расчета. Мое мнение: соблюдение рамок индекса не требует таких высоких процентовок.

Так или иначе, до заседания городской Думы время еще есть. Депутат рассчитывает получить ответы и принять окончательное решение, будет ли фракция голосовать за согласование поправок к указу губернатора или нет.