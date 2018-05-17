Алтайский министр объяснил, почему вырастут тарифы на тепло

Региональный Минстройтранс поставил задачу городам и районам края добиться установления безубыточного тарифа на тепло. С учетом роста цен на уголь на 20-30% он точно увеличится, следует из выступления министра Ивана Гилева на заседании правительства 16 мая.
Плюс 13%
Гилев призвал глав "максимально качественно отработать в части тарифа".
"Без тарифа, который покрывает хотя бы операционные затраты, об экономической эффективности говорить смысла нет", — сказал Иван Гилев.
По его словам, базовая стоимость угля не менялась последние четыре года. В этом году, после организации экспортных поставок, цена подскочила на 20-30%.
Иван Гилев,
министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края:
— Мы оцениваем тариф без НДС для теплового комплекса среднего муниципального района — порядка 2,5 тыс. рублей за гигакалорию. В прошлом году я оценивал его в 2,2 тыс. рублей при прошлой цене на уголь. 2,5 тыс. — это тот тариф, который надо держать в голове. Если он у вас меньше, вы должны понимать, где вы его не доработали и каким образом вы будете перекрывать недостаток. Это тот тариф, который вам позволит при максимальном напряжении выйти в ноль.
Сейчас тарифы на теплоснабжение для различных предприятий края в разных муниципалитетах варьируются от 593 рублей до 3 тыс. рублей за гигакалорию, но в среднем составляют 1,7-2,3 тыс. рублей.
Приведенный министром усредненный показатель тарифа может возрасти на 13,6%. Разумеется, это только ориентир. И это не значит, что тариф на тепло везде составит 2,5 тысячи или подскочит на 13%. Существует предельный индекс платы граждан за услуги ЖКХ, в Алтайском крае с 1 июля — 6,5%. Выше, чем на этот процент квартплата за все услуги ЖКХ у граждан вырасти не может.
Правда, депутаты города или района могут обратиться к губернатору, чтобы увеличить этот индекс, если это нужно для выживания коммунального комплекса.
Когда повысятся тарифы?
Важно понимать, что речь идет не о формировании тарифов на предстоящий отопительный сезон. Они уже определены и вступят в силу традиционно с 1 июля 2018 года. Но уже в мае этого года минстройтранс и краевое управление по тарифам начинают работу с муниципалитетами по определению тарифов на следующий год.
Что еще предстоит делать городам и районам
- Организовать проведение ремонтных и профилактических работ. "Чтобы не было ситуаций, как в Славгороде", — сказал Гилев. Там часть оборудования к началу отопительного сезона оказалась просто не готова.
- Заключить договоры на поставку топлива, принимая во внимание логистику поставок. "Уже никто не отпускает уголь без предоплаты, поэтому главы должны понимать, как они будут ее обеспечивать", — подчеркнул министр.
- Контролировать качество покупаемого топлива. "Нужно проводить регулярный анализ и в случае нарушений со стороны поставщика — делать перерасчет. Если главы этого не делают, то это как минимум халатность", — прокомментировал Гилев.
- Не допускать прироста задолженности за потребляемые ресурсы. "Источников для покрытия вашей безхозяйственности больше нет. Нужны выходить на качественную безубыточную работу", — резюмировал министр.
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