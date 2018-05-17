Алтайский министр объяснил, почему вырастут тарифы на тепло

Плюс 13%

Гилев призвал глав "максимально качественно отработать в части тарифа".

"Без тарифа, который покрывает хотя бы операционные затраты, об экономической эффективности говорить смысла нет", — сказал Иван Гилев.

По его словам, базовая стоимость угля не менялась последние четыре года. В этом году, после организации экспортных поставок, цена подскочила на 20-30%.

Иван Гилев,

министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края:

— Мы оцениваем тариф без НДС для теплового комплекса среднего муниципального района — порядка 2,5 тыс. рублей за гигакалорию. В прошлом году я оценивал его в 2,2 тыс. рублей при прошлой цене на уголь. 2,5 тыс. — это тот тариф, который надо держать в голове. Если он у вас меньше, вы должны понимать, где вы его не доработали и каким образом вы будете перекрывать недостаток. Это тот тариф, который вам позволит при максимальном напряжении выйти в ноль.

Сейчас тарифы на теплоснабжение для различных предприятий края в разных муниципалитетах варьируются от 593 рублей до 3 тыс. рублей за гигакалорию, но в среднем составляют 1,7-2,3 тыс. рублей.

Приведенный министром усредненный показатель тарифа может возрасти на 13,6%. Разумеется, это только ориентир. И это не значит, что тариф на тепло везде составит 2,5 тысячи или подскочит на 13%. Существует предельный индекс платы граждан за услуги ЖКХ, в Алтайском крае с 1 июля — 6,5%. Выше, чем на этот процент квартплата за все услуги ЖКХ у граждан вырасти не может.

Правда, депутаты города или района могут обратиться к губернатору, чтобы увеличить этот индекс, если это нужно для выживания коммунального комплекса.

Когда повысятся тарифы?

Важно понимать, что речь идет не о формировании тарифов на предстоящий отопительный сезон. Они уже определены и вступят в силу традиционно с 1 июля 2018 года. Но уже в мае этого года минстройтранс и краевое управление по тарифам начинают работу с муниципалитетами по определению тарифов на следующий год.

Что еще предстоит делать городам и районам