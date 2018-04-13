Эксперт рассказал о судьбе компенсаций на оплату ЖКХ после отмены нормативов на воду

Нормативы индивидуального потребления горячей и холодной воды и водоотведения в Алтайском крае Верховный суд признал недействующими с 14 марта 2018 года. Проблема в том, что новые нормативы пока не утверждены — их планируют принять только к 1 июня.

К этому же показателю привязаны выплаты компенсаций на ЖКХ. Жильцу-льготнику компенсируют из бюджета 50-100% от объема потребления воды. Но не больше норматива.

Как теперь будут компенсировать?

Если нет действующих нормативов, казалось бы, и оснований применить их нет. Однако, как сообщила Людмила Суслова, в краевом министерстве труда и соцзащиты не видят проблем.

По словам депутата, позиция ведомства такова: нормативы для расчета компенсаций действуют. После мартовского вердикта Верховного Суда управление края по госрегулированию цен и тарифов должно отменить свое решение, которым оно ранее утвердило эти нормативы (это решение №118 от 2014 года).

Иначе говоря, по мнению алтайской соцзащиты решение Верховного суда прямого действия не имеет, пояснила Людмила Суслова.

Пока решение краевого тарифного ведомства не отменено. Это означает, что выплата компенсаций не прекратится.

Справка

119 тыс. жителей Барнаула получают компенсации на оплату услуг ЖКХ. Среди них ветераны, "семипалатинцы", "чернобыльцы", жертвы политических репрессий и ряд других.