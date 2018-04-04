Небольшим домам в Алтайском крае придется потратиться на общие теплосчетчики

1 С чем связаны изменения?

Раньше небольшие дома не должны были ставить счетчики на тепло (конечно, делать это им и не запрещали). Обязанность появилась после того, как 29 июля 2017-го депутаты Госдумы РФ внесли поправки в известный федеральный закон "Об энергосбережении и энергоэффективности" №261 (законом № 279-ФЗ).

Поставить приборы надо к 1 января 2019 года. Причем уже до 1 июля 2018 года теплоснабжающие организации обязаны представить собственникам предложения об оснащении домов счетчиком.