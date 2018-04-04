Небольшим домам в Алтайском крае придется потратиться на общие теплосчетчики

К 1 января 2019 года жильцы небольших, не более двух-трех этажей, многоквартирных домов обязаны и установить общедомовые теплосчетчики. Это недешевое удовольствие, но выхода нет: таковы новые требования закона.
Раньше небольшие дома не должны были ставить счетчики на тепло (конечно, делать это им и не запрещали). Обязанность появилась после того, как 29 июля 2017-го депутаты Госдумы РФ внесли поправки в известный федеральный закон "Об энергосбережении и энергоэффективности" №261 (законом № 279-ФЗ).
Поставить приборы надо к 1 января 2019 года. Причем уже до 1 июля 2018 года теплоснабжающие организации обязаны представить собственникам предложения об оснащении домов счетчиком.
Многоквартирные жилые дома с тепловой нагрузкой до 0,2 гигакалорий в час, у которых есть техническая возможность их установить и нормально эксплуатировать.
Как пояснили altapress.ru, это, как правило, двух-трехэтажные здания общей площадью не более 2,5 тыс. кв. метров. Таких домов только в Барнауле, видимо, сотни. Правда, назвать точно их количество в алтайском филиале "Сибирской генерирующей компании" затруднились.
Что такое многоквартирный дом? Им признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на участок, прилегающий к дому, либо в помещения общего пользования. МКД содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений.
Вас НЕ обяжут установить общий счетчик, если для этого нужно провести реконструкцию, создать новые внутридомовые сети. В списке домов, которые не обязаны монтировать общедомовые приборы учета, как и раньше, остались ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капремонту до 1 января 2013 года — такое разъяснение дает правовая база "Консультант плюс".
Общедомовые приборы учета тепла надо не только установить, но и ввести до 1 января 2019 года. Правовая база "Консультант плюс" разъясняет: не поставят — уже с 1 января заплатить придется больше на 10%.
Если же жильцы свои счетчики так и не установят, а сделать это технически возможно, их будут устанавливать принудительно. Это должна сделать теплоснабжающая организация до 1 января 2021 года.
В одной из барнаульских компаний, занимающихся продажей счетчиков, рассчитали: установка с монтажом обойдется от 61 тыс. рублей (механический счетчик) до 95 тыс. В компании сказали, что могут предоставить рассрочку в два-три месяца. Но это — минимальные цены.
Если же это сделает ресурсоснабжающая организация, затраты могут быть намного больше. Ведь она, скорее всего, возьмет на это кредит, считает Людмила Суслова, зампредкомитета по экономической политике и собственности АКЗС. Закон позволяет предоставить жильцам рассрочку на пять лет, и в этом случае цена счетчика может удвоиться.
Счетчик ставят не для того, чтобы экономить, а чтобы измерять потребление. Без этого мотивов для энергосбережения не будет. Второй вопрос, увеличится ли счет за отопление после установки или нет? Однозначного ответа нет. Ведь сегодня в разных городах и районах нормативы на отопление разные, да и дома отличаются по своим характеристикам.
По расчетам Людмилы Сусловой, сделанным несколько лет назад для пяти-девятиэтажных домов, расходы на оплату отопления после установки счетчиков, как правило, не менялись. Но в последние годы коммунальщики не жалеют тепла — по мнению депутата, установка счетчиков их к этому стимулирует. В этой ситуации не исключено, что после ввода счетчика платить придется больше.
Закон требует установки счетчика однозначно. Но за то, что его в доме не будет, никого, конечно, не посадят.
Надо иметь в виду, что сейчас в крае разработан и выставлен на публичное обсуждение проект новых нормативов по отоплению. В небольших домах старой постройки (до 1999 года) они, согласно проекту, увеличатся в 2-2,5 раза.
Если проект утвердят, оплачивать отопление в таких старых домах без счетчиков будет дорого. Но это уже другая история.
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