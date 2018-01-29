Почему за сильные морозы барнаульцам придется заплатить в марте

На обогрев многоквартирных домов в Барнауле в прошедшие морозы потребовалось на 20-30% больше гигакалорий, чем в предыдущие дни, говорят эксперты. Но к началу январских морозов многие ТСЖ и управляющие компании уже сняли и сообщили в ресурсоснабжаюшие организации показания общедомовых приборов учета. Так что рост потребления тепла войдет в февральскую квитанцию.
По оценкам Валентина Старцева, председателя барнаульского ЖСК-143, в 40-градусные морозы в дома подавалось примерно на 30% больше тепловой энергии. Галина Шульга, председатель другого барнаульского ТСЖ "Эльриша", говорит, что увеличение составило ориентировочно 20%.
Когда платить
Однако за морозы, которые грянули в прошедшую неделю, надо будет заплатить в февральской квитанции.
Так, ТСЖ "Эльриша" сдает показания 20 января. Многие другие сдают их ненамного позже - 21-22 числа. То есть январь в понимании коммунальщиков — это период с 20 декабря по 20 января.
И этот период (январский) обойдется подороже - было холоднее, чем месяцем раньше. Но морозные дни, которые в крае начались в ночь с 20 на 21 января, могли частично попасть в январскую квитанцию только в случае, если управляющая компания или ТСЖ сдает показания счетчиков позже (например, 23-25 числа).
"Эти морозы "вылезут" у нас в феврале", — пояснила Галина Шульга. Придет эта квитанция к 1 марта — не позднее. А оплатить ее нужно будет до 10 марта.
Сколько придется отдать
Но увеличится ли общий счет за отопление в февральской квитанции на 30% или меньше, сейчас сказать трудно: впереди еще почти три недели, и погода в это время может быть намного теплее.
А вот в частных домах, которые отапливаются углем, расход топлива в сильные морозы может увеличиться в 1,5 раза (по сравнению со средней температурой -10°), рассказал Иван Переясловский, директор "Алтайского углеисследовательского центра".
Что действительно может шокировать барнаульцев, так это увеличение платы за вывоз и утилизацию мусора более чем на 78% , напомнил Валентин Старцев. В благоустроенном жилье она возросла с 40,22 до 71,77 рублей с человека, в неблагоустроенном - с 58,79 до 104,92 рублей. И новые суммы за мусор мы увидим уже в январской квитанции.
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