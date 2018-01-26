Погода на неделю в Алтайском крае: синоптики пообещали потепление и снегопады

В регионе заметно потеплеет уже в начале следующей недели, с 28 января. В крае будет облачно, ветер усилится. В некоторых районах ожидаются снегопады и метели.

29 и 30 января днем температура воздуха составит -10...-18 °С . Ночью будет холоднее -20...-29 °С .

Начиная с 31 января в Алтайском крае установится спокойная погода. Синоптики прогнозируют, что ветер будет умеренным, осадков не ожидается.