Барнаул накрыло: дорог не видно из-за тумана, на улице сложно дышать

Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru. Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Сегодня столбики термометров в Барнауле застыли на уровне -37°С. На улице это ощущалось как -41...-43°С в зависимости от скорости ветра.

Напомним, в Барнауле 25 января объявили штормовое предупреждение. Погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Госавтоинспекция призывает водителей во время тумана снизить скорость. Особенно внимательными нужно быть при проезде остановок общественного транспорта, около школ, детских садов, больниц.