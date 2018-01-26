Барнаул накрыло: дорог не видно из-за тумана, на улице сложно дышать

Барнаул утром 26 января накрыл сильный туман. Водители жалуются на плохую видимость на дорогах в городе и его окрестностях. Барнаульцы рассказали, что утром было сложно дышать.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Сегодня столбики термометров в Барнауле застыли на уровне -37°С. На улице это ощущалось как -41...-43°С в зависимости от скорости ветра.
Напомним, в Барнауле 25 января объявили штормовое предупреждение. Погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
Госавтоинспекция призывает водителей во время тумана снизить скорость. Особенно внимательными нужно быть при проезде остановок общественного транспорта, около школ, детских садов, больниц.
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