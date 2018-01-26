Барнаул накрыло: дорог не видно из-за тумана, на улице сложно дышать

Сегодня, 11:43.
Жизнь

Барнаул утром 26 января накрыл сильный туман. Водители жалуются на плохую видимость на дорогах в городе и его окрестностях. Барнаульцы рассказали, что утром было сложно дышать.

Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Сегодня столбики термометров в Барнауле застыли на уровне -37°С. На улице это ощущалось как -41...-43°С в зависимости от скорости ветра.

Напомним, в Барнауле 25 января объявили штормовое предупреждение. Погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Госавтоинспекция призывает водителей во время тумана снизить скорость. Особенно внимательными нужно быть при проезде остановок общественного транспорта, около школ, детских садов, больниц.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров