В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха сажей

В Барнауле 25 января объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей в воздухе.
По данным синоптиков, в четверг 25 января в Центральном и Ленинском районах города содержание сажи в атмосфере в полтора раза превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). А в Октябрьском районе концентрация фенола в воздухе в 1,3 раза больше ПДК.
Это происходит из-за того, что в условиях аномальных холодов в Барнауле стали больше топить, что увеличило выбросы в атмосферу. А слабый ветер не развевает вредные выбросы.
В Бийске объявлено такое же предупреждение по накоплению вредных примесей в воздухе из-за сложившихся метеоусловий.
На 26 января Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула и Бийска. В обоих городах ожидается повышенное содержание сажи.
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