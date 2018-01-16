Стало известно, когда на Алтае потратят 1,5 миллиарда на утилизацию опасных агрохимикатов

По его словам, к утилизации подготовлено 4,2 тыс. тонн устаревших агрохимикатов. Если эти вещества не утилизировать, это может губительно сказаться на экосистемах и территориях, где живут люди.

Специалисты выделили в регионе следующие опасные объекты:

Площадка сжигания на территории бывшего "Полиэкса" (Бийск);

Озеро-отстойник на территории бывшего "Полиэкса";

Устаревшие биологические очистные сооружения (Яровое);

Накопленные отходы в законсервированных картах "Алтайхимпрома" (Яровое);

Территории бывшего производства ртутных соединений и донные отложений части акватории озера Большое Яровое.

Как уточнил Попрядухин, объекты в наукограде уже включены в государственный реестр объектов накопленного вреда. По четырем объектам, расположенным в районе озера Большое Яровое, еще уточняют параметры загрязнения и устраняют замечания по исходным данным. После этого их тоже должны внести в реестр.

Ранее чиновник рассказывал, что для обезвреживания накопившихся пестицидов и агрохимикатов построят дорогую экспериментальную установку производительностью около 8 тонн в смену.