Стало известно, когда на Алтае потратят 1,5 миллиарда на утилизацию опасных агрохимикатов

Утилизировать устаревшие пестициды в Алтайском крае начнут с 2019 года, когда в регион поступит первый транш средств из федерального бюджета. В общей сложности на это нужно потратить 1,450 млрд, сообщил министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин.
По его словам, к утилизации подготовлено 4,2 тыс. тонн устаревших агрохимикатов. Если эти вещества не утилизировать, это может губительно сказаться на экосистемах и территориях, где живут люди.
Специалисты выделили в регионе следующие опасные объекты:
- Площадка сжигания на территории бывшего "Полиэкса" (Бийск);
- Озеро-отстойник на территории бывшего "Полиэкса";
- Устаревшие биологические очистные сооружения (Яровое);
- Накопленные отходы в законсервированных картах "Алтайхимпрома" (Яровое);
- Территории бывшего производства ртутных соединений и донные отложений части акватории озера Большое Яровое.
Как уточнил Попрядухин, объекты в наукограде уже включены в государственный реестр объектов накопленного вреда. По четырем объектам, расположенным в районе озера Большое Яровое, еще уточняют параметры загрязнения и устраняют замечания по исходным данным. После этого их тоже должны внести в реестр.
Ранее чиновник рассказывал, что для обезвреживания накопившихся пестицидов и агрохимикатов построят дорогую экспериментальную установку производительностью около 8 тонн в смену.
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