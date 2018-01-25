По ощущениям -47°. Самый холодный день в Барнауле еще впереди

Эта площадка передает не только фактическую температуру воздуха, но и т.н. эффективную (то есть, ощущаемую) температуру на высоте 1,5-2 метра с учетом скорости ветра и влажности.

По данным сайта, в барнаульском аэропорту морознее всего по ощущениям будет в 8 утра 28 января. В это время столбики термометров там будут по прогнозу показывать -38°, но человек будет ощущать их как -47°.

Для сравнения, в 20:00 в четверг 25 января фактическая температура воздуха в аэропорту будет -35°, а по ощущениям — все -41°.

Однако самая низкая фактическая температура, по данным сайта, в аэропорту ожидается утром в пятницу и субботу. В аэропорту в 8:00 в эти дни на градусниках, по прогнозам, будет -40°(по ощущениям -43°) и -41°(-44°), соответственно.

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 26 января в Барнауле ночью будет -38°... -40°, днем -27°...-29°. В субботу, 27 января ожидается ночью -35°...-37°, а днем -24°...-26°. В воскресенье, 28 января ночные температуры -31°...-33°, дневные: -20°...-22°.