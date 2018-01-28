В первый день недели на Алтае будет ещё теплее

Синоптики прогнозирую в крае в ночь на понедельник -23°…-28°, а при прояснении на юге региона до -33°, по северу края при облачности прогнозируется 15°…20°. Дневные температуры в крае будут 12°…17°.

В отдельных районах пойдет снег, синоптики обещают метели, а на дорогах — гололедицу. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с с усилением до 16 м/с, днём 7-12 м/с местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле будет переменная облачность, ночью и в первой половине дня пройдет снег, будет слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, ночью 7-12 м/с, днём 10-15 м/с. Температура воздуха ночью в краевой столице ожидается в пределах -24°…-26°, днём -13°…-15°.