Управляющие компании Барнаула нашли лазейку, как не платить за перерасход ОДН

На то, что барнаульские управляющие компании не отдают на поверку и не ремонтируют неисправные общедомовые приборы учета в домах, которыми управляют, еще в октябре обратил внимание краевой госинспекции "Росводоканал Барнаул".

Проблема касалась более 130 домов - это около 5% от общего числа многоэтажек, имеющих приборы учета и получающих воду от этого поставщика.

Госинспекция обращение проверила. Сведения подтвердились: эта практика обнаружена у 13 УК Барнаула. Часть общих счетчиков на воду не введены в эксплуатацию, другие нуждаются в ремонте, констатировали в надзорном ведомстве.

Почему они это делают?

По мнению депутата АКЗС Людмилы Сусловой, управляющие компании не приводят в порядок общедомовые счетчики, так как пытаются уйти от убытков, связанных с применением новых нормативов потребления воды на содержание общего имущества (СОИ).

Если в доме не работает общий счетчик, управляющим компаниям невозможно предъявить к оплате сверхнормативное потребление на СОИ. А жильцы оплачивают все потребление на общие нужды по нормативам, установленным краевым управлением по тарифам.

Если же общий счетчик работает, а потребление на общие нужды очень большое, то все, что выше норматива, УК должна оплатить из своего кармана. Предъявить жильцам больше они не имеют права. Эту "сверхнормативку" в УК и называют убытками.

Напомним, потребление на СОИ - это разница между объемом воды, который вошел в дом, и оплаченным квартирами.

Какие убытки терпят УК?

Новые нормативы потребления на СОИ стали действовать с 1 июля 2017 года. В управляющих компаниях считали их настолько заниженными, что прогнозировали череду банкротств.

Но уже летом некоторые УК начали отказываться от оплаты по счетчикам. Другие же фиксировали убытки. По данным руководителя "Союза жилищно-коммунальных организаций края" Виктора Патудина, одна из УК Барнаула в декабре сообщила, что с 1 июля получила убыток в 700 тыс рублей.

Людмила Суслова полагает, что отказываются от общего счетчика те УК, у которых слишком большое общедомовое потребление.

В одной из УК altapress.ru пояснили: это делается тогда, когда меньше 75% квартир в доме имеют счетчики. "В крае занижены нормативы и на индивидуальное потребление, и на общедомовое. В результате ОДН огромное. А заставить людей поставить в квартирах счетчики мы не можем", - пояснил ее директор.

Лазейка для "управляшек"

По закону "Об энергосбережении и энергоэффективности", все дома давно должны быть оснащены общедомовыми счетчиками, напоминает Людмила Суслова. Другое дело, что официально, по бумагам, счетчик в этих домах есть. Просто его еще не починили или не поверили.

Людмила Суслова, зампредседателя комитета по экономической политике и собственности АКЗС: "Законом не установлен срок, сколько может быть этот перерыв. Поэтому, думаю, у управляющих компаний появилась лазейка: они закон об энергосбережении выполнили, счетчик установили. Но он сейчас в ремонте. Думаю, они сейчас тянут время, чтобы уйти на прямые договора коммунальных компаний с жителями. Они в этом очень заинтересованы".

Дело не в нормативах

В компании "Росводоканал Барнаул" полагают, что дело отнюдь не только в заниженных нормативах. Анализ показал, что ситуация у разных управляющих компаний может быть весьма разной. В среднем по городу "дельта" (разница между тем, что вошло в дом, и тем, что оплатили квартиры) — 15%. Но в одних домах она составляет всего 6%. В других же доходит до 34%.

Это, по мнению представителя "Водоканала", говорит о том, что проблема высокого объема сверхнормативного потребления на СОИ вызвана не столько величиной нормативов потребления, сколько тем, что управляющие компании не выявляют и не устраняют другие причины его появления.

Но так удобнее

Причин большого перерасхода много, продолжает представитель компании "Росводоканал Барнаул". Например, в квартире без счетчиков живет больше людей, чем зарегистрированы. Неверно ведется учет воды нежилыми помещениями. Жильцы ставят магнит на индивидуальный счетчик или не вовремя, нерегулярно, неточно передают показания и т.п.

Однако, как считает Людмила Суслова, не вводить в эксплуатацию общедомовой счетчик - просто удобнее, чем заниматься устранением причин высокого расхода воды на СОИ.

Факт

В декабре краевая госинспекция сообщила, что выдала предписания на устранение нарушений 13 управляющим компаниям Барнаула: "Лидер", "Прогресс Плюс", "Прогресс", "Октябрьский", "Комплекс услуг", "Первая", "ПЖЭТ-2 Октябрьского района", "Индустриальная","УК "Старый Барнаул", "Наш Барнаул", "Фаворит", "Столица", "Дом-Сервис".

За нарушение законодательства об энергосбережении и энергоэффективности, УК "Первая" привлечена к административной ответственности. А в отношении "Прогресс Плюс" возбуждено административное дело.