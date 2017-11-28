Алтайская госинспекция объяснила, как правильно рассчитать плату по новой строчке в квитанции ЖКХ

Итак, чтобы рассчитать, сколько жильцы многоквартирных домов будут платить за водоотведение на СОИ, нужно знать долю в общем имуществе дома.

Дано: пятиэтажный дом.

Площадь квартиры: 50 кв. метров.

Норматив на водоотведение-СОИ: 0,056 кубометров на кв. метр.

Тариф на водоотведение: 22,77 рублей за кубометр.

Допустим, доля этой квартиры в общем имуществе 3,5 кв. метра (долю обычно указывают в квитанции). В этом случае расход на водоотведение-СОИ по нормативу будет рассчитан так.

3,5*0,056*22,77=4,46 рублей.

То есть обратите внимание: на норматив и тариф умножается не площадь вашей квартиры, а лишь доля общедомовой площади, которая на нее приходится.

И в квартире в 50 кв. метров в пятиэтажном доме увеличение платы за услуги ЖКХ за месяц составит всего-навсего 4 рубля 46 копеек.

Это — если ваш дом платит за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, исходя из нормативов, и вы не выбрали другой порядок оплаты коммунальных ресурсов на СОИ. О том, как выбрать другой вариант оплаты, подробно пишет ресурс gkh.ru.

Логика новой строчки

В госинспекции также пояснили логику введения и утверждения норматива на "водоотведение-СОИ". До утверждения норматива платить за водоотведение на СОИ были вынуждены управляющие компании и ТСЖ. Они перечисляли деньги из средств текущего содержания, утверждают в госинспекции.

Почему? А вот почему.

Если 100 кубометров зашло в дом, значит, 100 кубометров из него и вышло. Стало быть, жильцы обязаны оплатить как 100 кубов входящей воды (услуга "водоснабжение"), так и 100 кубов исходящей ("водоотведение"). Если жильцы оплачивали только водоотведение на квартирные нужды, то в "Водоканал" поступала оплата не за все 100 кубов. Разницу брали с управляющих компаний.

Есть ли услуга?

Но вопрос, куда по факту сливается вода после мытья полов, панелей и окон в подъездах, промывки внутридомовых инженерных систем, пока остается. Председатель одного из ТСЖ утверждал, что в этих случаях вода сливается на землю, асфальт, в подвал, и по факту услуга "водоотведение-СОИ" не оказывается, сколько бы она ни стоила.

Но счетчики на водоотведение в жилых домах, как правило, не ставят, поэтому рассчитать, какой объем ушел в канализацию на самом деле, невозможно.

Не случайно в декабре 2015 года президиум Верховного суда принял несколько судебных постановлений, установив, что "водоотведения на ОДН" (как раньше называли эту услугу) не существует, оно оплате не подлежит.

Но затем ситуацию изменили. Услуга "водоотведение-ОДН" с новым названием (на СОИ) вернулась в Жилищный кодекс. О том, как менялась позиция по отношению к норме "водоотведение-ОДН-СОИ", и можно прочитать на сайте центра дистанционного обучения АКАТО. Правда, чтение это для сугубых профессионалов.