В ноябрьской квитанции у жителей края появится новая строчка: водоотведение на СОИ

В ноябрьской квитанции жильцов многоквартирных домов края кроме привычной строки "водоотведение" появится новая: водоотведение — в целях содержания общего имущества (СОИ). Это связано с тем, что управление по госрегулированию цен и тарифов утвердило нормативы на эту услугу. Суммы, которые мы будем платить, небольшие. Тем не менее, представители жилищного сектора называют нововведение глупостью и вымогательством.
Водоотведение на содержание общего имущества (по старому — водоотведение на ОДН) — это отвод воды, израсходованной на уборку подъездов — то есть мытье полов, панелей, окон, перил и пр. А также на промывку стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и контейнеров, систем тепло- и водоснабжения. Сюда же можно отнести и отведение воды в ходе всевозможных аварий.
Норматив — это не тариф. В чем разница? Норматив — это кубометры, то есть средний объем потребления. Тариф — это цена кубометра.
Норматив водоотведения на СОИ — это средний объем расхода воды в месяц на мытье подъездов и прочие общие нужды, уходящей в канализацию, на квадратный метр общей площади нашей квартиры. Чтобы рассчитать наш ежемесячный платеж, надо вот этот норматив умножить на площадь квартиры и на тариф на водоотведение.
С 1 января все потребление коммунальных ресурсов на общие нужды (воды и электроэнергии) рассчитывается по нормативам. Раньше считали по счетчикам: из показания общего счетчика вычитали потребление всех квартир и нежилых помещений.
Правда, водоотведение на общие нужды так никогда не считали - ведь счетчиков на сточные воды в жилых домах не устанавливают.
Нормативы на отведение воды на СОИ утвердило управление края по госрегулированию цен и тарифов (решение №216 от 19 октября). Но сама идея исходит от федерального законодателя и правительства РФ. Водоотведение на общие нужды депутаты Госдумы еще в прошлом году включили в статью 154 Жилищного кодекса.
А постановление правительства №1498 от 26 декабря 2016 года предписало утвердить нормативы еще до 1 июня 2017 года. В сообществе жилищников считается, что введение этой строчки — инициатива Минстроя РФ.
Пока в крае не были утверждены нормативы, этой строчки в наших квитанциях не было. Теперь вот она должна появиться в квитанции за ноябрь. Это новая прибавка к нашему платежу за услуги ЖКХ.
Какие нормативы установлены для края? Разные. Жильцы многоквартирных домов с централизованным водоснабжением (холодным и горячим) и водоотведением будут платить за 0,056 кубов с квадратного метра общей площади своей квартиры (дома 1-5 этажей), за 0,046 кубов (дома в 6-9 этажей) или за 0,028 кубов (дома в 10-16 этажей). Чем меньше уровень благоустройства дома, тем меньше норматив.
Иначе говоря, в благоустроенной пятиэтажке на двушку в 50 квадратов приходится 2,8 кубов воды (или 2,8 тыс. литров), израсходованной на содержание общего имущества и вылитой в канализацию. Около 3,5 кубов приходится на трешку в таком же доме. В месяц.
Сколько это в рублях? В Барнауле такая двушка заплатит 53 рубля в месяц. Но во многих населенных пунктах тариф на водоотведение выше, чем в Барнауле. Стало быть, и сумма в квитанции будет больше: в Славгороде такая же двушка заплатит за эту услугу 84 рубля, в ЗАТО Сибирский 105 рублей.
Если услугу кто-то оказывает, за нее надо платить. Но оказывается ли эта услуга? В этом представители ТСЖ сомневаются.
Председатель барнаульского ТСЖ "Красноармейский, 53" Константин Емешин откровенно называет нововведение глупостью. Председатель ТСЖ "Эльриша" Галина Шульга безобразием и чистой воды вымогательством. По ее мнению, это деньги из воздуха.
"Все прекрасно знают, что вода после мытья подъездов идет на улицу, на землю, а не в канализацию, - говорит Шульга. - Я каждый год какой-нибудь дом промываю, промываем мусоросборные камеры, баки. Но в старых домах даже конструктивно не предусмотрен слив этой воды в канализацию". После попадания воды на придомовую территорию (если это асфальт) промывается еще и асфальт.
Там, где в подъезде нет разборных кранов, ведро для мытья подъезда наполняют в квартире. Стало быть, она проходит через квартирные счетчики. И собственник квартиры оплатит не только водоснабжение своей квартиры, но и водоотведение (то есть не на содержание общего имущества), даже если эту воду выльют на газон. Если ему предъявят еще и водоотведение на СОИ, платеж будет по сути повторным. "Неровен час народ взбунтуется", - так написал в своем блоге Константин Емешин.
Впрочем, в других регионах, где этот платеж был введен еще летом, каких-либо протестов со стороны населения не замечено.
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