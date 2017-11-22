В ноябрьской квитанции у жителей края появится новая строчка: водоотведение на СОИ

2 Что такое норматив водоотведения на СОИ?

Норматив — это не тариф. В чем разница? Норматив — это кубометры, то есть средний объем потребления. Тариф — это цена кубометра.

Норматив водоотведения на СОИ — это средний объем расхода воды в месяц на мытье подъездов и прочие общие нужды, уходящей в канализацию, на квадратный метр общей площади нашей квартиры. Чтобы рассчитать наш ежемесячный платеж, надо вот этот норматив умножить на площадь квартиры и на тариф на водоотведение.

С 1 января все потребление коммунальных ресурсов на общие нужды (воды и электроэнергии) рассчитывается по нормативам. Раньше считали по счетчикам: из показания общего счетчика вычитали потребление всех квартир и нежилых помещений.

Правда, водоотведение на общие нужды так никогда не считали - ведь счетчиков на сточные воды в жилых домах не устанавливают.