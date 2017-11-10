Установку коммунальных счетчиков в России хотят сделать бесплатной

Сегодня, 14:01.
Жизнь

Счетчики на газ, воду и свет россиянам больше не придется устанавливать за свой счет, пишут "Известия".

Газ и деньги.
Газ и деньги. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

С предложением переложить эту обязанность с жителей на поставщиков выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономполитике.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре. Сейчас около 30% жильцов, не имеющих приборы учета, обязаны платить по повышенному тарифу. С принятием поправок их освободят от таких трат до тех пор, пока их квартиры не оборудуют приборами учета. Минстрой и Минэнерго концептуально поддерживают инициативу депутатов.

Однако энергетики не согласны так быстро переходить к новой модели работы.

По словам главы профильного комитета по энергетике Госдумы Павла Завального, поправки могут быть приняты одновременно с другими поправками, благодаря которым поставщики будут сами собирать плату за ЖКХ в обход управляющих компаний, пишет bfm.ru.

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