В крае поднимут "планку" роста платы за коммуналку уже с мая. Что это значит?

Предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в Алтайском крае будет повышен уже в мае. Это связано с введением с 3 мая новых нормативов потребления холодной и горячей воды и услуги "водоотведение". Как уже сообщал altapress.ru, у части жителей региона нормативы повысили — соответственно, более высокие счета за потребление кубометров воды они увидят в майской квитанции.
Предельный индекс платы граждан — это максимально допустимый рост платежа за все коммунальные услуги (совокупно) к декабрю прошлого года. Это "планка", которую, согласно Жилищному кодексу, не может "перепрыгнуть" общий чек за коммунальные услуги (электричество, газ, вода и тепло).
Его ввели, чтобы ограничить рост коммунальных платежей. И антимонопольная служба ежемесячно контролирует, не повысилась ли где-то плата за коммуналку выше разрешенного предела.
В крае предельный индекс на 2018 год утвержден указом губернатора №164 от 28 ноября 2017 года. Для всех городов и районов с 1 января 2018 года он составлял 0%, и только с 1 июля — 6,5%.
Это значит, что в первом полугодии не предполагалось, что плата граждан за неизменный набор и объём потребленных коммунальных услуг возрастет. Но в ситуацию вмешались обстоятельства.
Верховный суд РФ по требованию краевой прокуратуры признал недействующими ранее утвержденные нормативы на холодную и горячую воду и водоотведение. Решение вступило в силу с 14 марта 2018 года. Новых нормативов на тот момент не было, старые перестали действовать. Было неясно, как оплачивать потребление.
Нормативы на воду — это усредненный объем воды (в кубометрах) для расчета платы за ее потребление в квартирах и домах без счетчиков. Чтобы предъявить счёт, кубы умножают на тариф (цену в рублях). То есть на то, сколько мы платим за "коммуналку", влияет и тариф, и норматив.
После вердикта суда управление по тарифам утвердило новые нормативы. Они введены решением от 28 апреля 2018 года №54 с 3 мая. То есть уже за май 2018 года жильцы-"нормативщики" будут делать по-новому. При этом у большой части потребителей новые нормативы выше старых.
Соответственно, у них увеличится и платеж за воду и водоотведение выше установленного губернаторским указом предельного индекса. Если не повысить индекс, ФАС примет меры.
Не у всех. Изменение платежа за холодную и горячую воду и водоотведение в мае-июне может произойти только у тех жильцов, которые не установили счетчики или не передают показания своих приборов учета (у последних нормативы используют для расчета не сразу).
Кроме того, нормативы увеличились не для всех категорий жилья — в некоторых они, наоборот, понизились. Судя по информации управления по тарифам, увеличение коснулось не всех городов и сельсоветов Алтайского края.
По прогнозу ведомства, в 341 (из 661) муниципальном образовании края с мая плата за коммуналку по отношению к декабрю 2017 года у "неоприборенных" квартир и домов возрастет. В связи с этим предельный индекс роста платы граждан придется увеличить уже с мая. Даже если рост платежа произойдет в одной квартире города или сельсовета.
В разных муниципалитетах по-разному. Ведь удельный вес платы за воду и водоотведение в совокупном платеже за "коммуналку" в разных населенных пунктах отличается. Отличается и набор водоразборных устройств, которыми оснащено жилье и от которых зависит величина нормативов.
Точных сведений о том, насколько подрастет "коммуналка", пока нет.
В управлении по тарифам пояснили, что установление нормативов — основание для превышения предельного индекса платы граждан за комуслуги выше среднего по региону. Однако, как требуют постановление правительства, превышение должно быть согласовано с депутатами районных и городских советов, собраний, дум.
В муниципалитеты края уже направили соответствующие обращения, также сказали в ведомстве. Теперь дело за депутатами.
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- Сюжет: Коммунальное хозяйство
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