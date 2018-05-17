В крае поднимут "планку" роста платы за коммуналку уже с мая. Что это значит?

4 У всех ли жителей края повысится плата за "коммуналку"?

Не у всех. Изменение платежа за холодную и горячую воду и водоотведение в мае-июне может произойти только у тех жильцов, которые не установили счетчики или не передают показания своих приборов учета (у последних нормативы используют для расчета не сразу).

Кроме того, нормативы увеличились не для всех категорий жилья — в некоторых они, наоборот, понизились. Судя по информации управления по тарифам, увеличение коснулось не всех городов и сельсоветов Алтайского края.

По прогнозу ведомства, в 341 (из 661) муниципальном образовании края с мая плата за коммуналку по отношению к декабрю 2017 года у "неоприборенных" квартир и домов возрастет. В связи с этим предельный индекс роста платы граждан придется увеличить уже с мая. Даже если рост платежа произойдет в одной квартире города или сельсовета.