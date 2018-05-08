В Алтайском крае заметно увеличили нормативы потребления воды. Как теперь будем платить?

Управление края по госрегулированию цен и тарифов утвердило новые нормативы потребления горячей и холодной воды и услуги "водоотведение", по которым платят жильцы без счетчиков. Новые нормативы заметно выше прежних. Решение вступило в силу с даты его официальной публикации на правовом портале — с 3 мая.
Прежние нормативы, утвержденные в 2014 году решением управления по тарифам №118, отменил Верховный суд РФ с 14 марта, из-за чего возникла правовая неопределенность. Ведь к тому моменту новые еще не приняли, а старые уже не действовали.
И вот теперь тарифное ведомство утвердило нормативы на воду и водоотведение решением №54 от 28 апреля 2018 года. В среднем они существенно увеличились. Но увеличение зависит от степени благоустройства квартиры. И, кроме того, теперь нормативы дифференцированы по семи климатическим зонам. Впрочем, различия между зонами минимальные.
Норматив потребления воды — усредненный расход воды одним человеком в кубометрах, применяемый для расчета размера платы при отсутствии приборов учета. Чтобы рассчитать плату в рублях, норматив в кубах умножат на цену ресурса — тариф.
По каким нормативам платили раньше?
До недавнего времени нормативы потребления холодной воды в многоквартирных благоустроенных домах составляли 2,66-2,74 кубов на человека. Горячей — 1,7-1,73 кубов. Они зависели как от степени благоустройства, так и от этажности дома. Именно такой объем потребляет один средний "бесприборник", рассчитали эксперты четыре года назад — и на основе их расчетов те нормативы утвердили.
Но теперь этажность не имеет значения. А сами нормативы, в основном, возросли — теперь эксперты считали по другому методу.
Как будем платить сейчас?
Для примера возьмем Барнаул — в его климатическую зону входят также Белокуриха, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, а также Калманский, Павловский, Первомайский и Солонешенский районы.
Теперь жильцы многоквартирных домов (и жилых домов) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1200 мм с душем будут платить за 4,251 куба холодной воды и за 3,105 куба горячей.
Это примерно на 55% больше по холодной воде и на 80% по горячей (если сравнить с решением управления по тарифам от 2014 года).
Зато намного ниже новые нормативы для домов с полным благоустройством, но без душа. Так, жильцы домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами без душа, будут платить за потребление 3,052 кубов холодной воды и 1,604 кубов горячей.
Ознакомиться с решением можно на портале правовой информации.
Как оплачивать водоотведение?
Нормативы потребления услуги "водоотведение" равен сумме нормативов на горячую и холодную воду.
Добавим, что утвержденные в 2014 году нормативы в управляющих компаниях называли слишком заниженными, из-за этого они вынуждены были платить поставщикам воды за счет текущего содержания и ремонта жилья (а по сути, сокращать ремонты общего имущества домов) и нести убытки. Но нынешние нормативы для "бесприборников" они считают приемлемыми.
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