Власти определили, кто станет мусорным монополистом в Барнаульской зоне

Статус регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне получит "Эко-Комплекс". Именно этой компании не позднее 1 января 2019 года все жители Барнаула, Новоалтайска, ЗАТО Сибирский и еще пяти районов будут платить деньги за вывоз мусора.
На конкурс, организатором которого был алтайский минстройтранс, допустили только две заявки — фирмы "Экотрест" и акционерного общества "Эко-Комплекс". Заявку от новосибирской фирмы "Магнит" (основной вид деятельности которой "строительство жилых и нежилых зданий") отклонили — в ней не было печати и подписи руководителя. Ко всем остальным документам "Магнита" (83 комплекта на 1074 листах) претензий не было.
Что известно о претендентах?
100% акций "Эко-Комплекса" принадлежат Барнаулу в лице городского комитета по управлению муниципальной собственности. Работой предприятия руководит Виктор Карл. Компания — оператор барнаульского полигона отходов и, кроме того, оказывает услуги по вывозу мусора. Известно, что именно эта компания будет строить мусоросортировочный комплекс в Барнауле на пр. Калинина, 116/18.
"Экотрест" зарегистрирован в 2015 году в Барнауле на ул. Попова, д. 248/2, а руководитель фирмы — бывший гендиректор "Эко-Комплекса" Юрий Музюкин. 99% долей "Экотреста" принадлежит фирме "Угли Кузбасса" (аффилирована с владельцами "Барнаульского вагоноремонтного завода"). Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов, дополнительные — сбор опасных отходов и др..
Кто стал победителем?
"Эко-Комплекс" предложил максимальное количество баллов и лучшие условия исполнения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он и стал победителем конкурса.
Конкурс на регоператора по Заринской зоне не состоялся — не допустили ни одного участника.
По данным портала torgi.gov.ru, претендентом на статус регоператора в Рубцовской зона стала местная фирма "Ремстройбыт". В Бийской же зоне два претендента: "Спецобслуживание Центральное" и "Уют плюс", обе фирмы бийские. А вот по Алейской, Каменской и Славгородских зонам конкурс еще в стадии приема заявок.
За что будет отвечать регоператор?
Именно регоператор ТКО будет отвечать за организацию новой схемы обращения с отходами в своей зоне — от попадания мусора в контейнер до его захоронения на полигоне. Ему же все производители отходов будут платить за вывоз мусора. Регоператор может нанимать отдельных операторов — перевозчиков, сортировщиков, операторов полигонов.
Тариф ему установит управление края по госрегулированию цен и тарифов. Оно также установит и предельные тарифы для отдельных операторов — на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО.
Приступит к работе регоператор не позднее 1 января 2019 года, соглашение с ним заключат на три года.
Справка
В Барнаульскую зону входит Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский и Троицкий районы.
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