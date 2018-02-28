В Барнауле завод по сортировке мусора хотят построить на проспекте Калинина

Мусоросортировочный комплекс в Барнауле будет построен на пр. Калинина, 116/18. Об этом рассказала депутатам Барнаульской гордумы председатель комитета по управлению муниципальной собственностью мэрии Светлана Фоминых 28 февраля.
Совет директоров акционерного общества "Эко-Комплекс" отметил, что в Барнауле "имеется необходимость строительства мусоросортировочного комплекса с целью решения проблемы утилизации бытовых отходов", сказала Светлана Фоминых.
Чтобы это стало возможным, она предложила депутатам проголосовать за внесение в качестве вклада в уставный капитал "Эко-Комплекса" (оператор полигона ТБО в Барнауле, также занимается вывозом мусора. — Прим. altapress.ru) земельного участка и нежилого здания по адресу пр. Калинина, 116/18.
Площадь участка 35,3 тыс. кв. метров, здания — 31,2 тыс. кв. метров. Именно здесь и будет располагаться мусоросортировочный комплекс.
Были ли другие варианты?
Однако руководитель фракции коммунистов в гордуме Елена Хрусталева нашла странным, что мусосортировочный комплекс будет построен на территории, находящейся в нескольких сотнях метров от Оби, в 400 метрах от проспекта Калинина, в 600 метрах от проспекта Ленина и в тысяче метров от крытого рынка.
Светлана Фоминых в ответ пояснила: речь идет не о свалке, а именно о сортировке отходов. А на вопрос коммунистки, не было ли других мест для этой цели, ответила категорично.
Светлана Фоминых,
председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула:
— Это единственная зона, в которой возможно разместить мусоросортировочный комплекс. Других мест нет. Только это.
Это первый шаг
Руководитель "Эко-Комплекса" Виктор Карл рассказал altapress.ru, что выбор участка — только первый шаг, необходимый для строительства комплекса. Остальные же шаги еще предстоит сделать. А выбор именно этого участка он тоже объяснил тем, что он единственный подходящий.
Виктор Карл,
гендиректор "Эко-Комплекса":
— Прежде чем определяться с местонахождением земельного участка, необходимо выяснить, может ли быть установлена здесь санитарно-защитная зона. На этой территории она может быть установлена. Это земли промышленного назначения, там нет жилья, участок проходит по розе ветров.
Целесообразна ли сортировка мусора в городе?
На вопрос altapress.ru, нормально ли, что мусоросортировка расположена на расстоянии от полигона, Виктор Карл ответил положительно. Он объяснил, что новый полигон НЕ будет находиться в границах Барнаула. И экономически более целесообразно сортировать отходы ближе к тому месту, где они производятся.
Виктор Карл,
гендиректор "Эко-Комплекса":
— Где именно будет земельный участок для нового полигона ТКО и какое будет транспортное плечо, никто пока не знает. Понятно, что за пределами городского округа. Вопрос: экономически целесообразно ли везти ВСЕ отходы на полигон? Либо целесообразнее сортировать их в Барнауле, выбирая полезные фракции, а "хвосты" уже везти на захоронение, чтобы не было увеличения стоимости услуги за счет увеличения транспортного плеча? Ответ напрашивается сам собой.
Что еще известно о новом комплексе?
Мощность будущего мусоросортировочного комплекса уже известна. Согласно "Территориальной схеме размещения твердых коммунальных отходов", в Барнаульской зоне предлагается строительство и ввод двух автоматизированных мусоросортировочных заводов на две линии общей производительностью 150 тыс. тонн в год.
А вот затраты на строительство и источник инвестиций пока неизвестны. По словам Виктора Карла, инвестора будет подбирать после разработки проектной документации.
Виктор Карл,
гендиректор "Эко-Комплекса":
— Либо это будет "Эко-комплекс", либо мусоросортировочный комплекс будет строиться на условиях частно-государственного партнерства или концессии.
Каким образом внесут недвижимость в уставный капитал?
Так или иначе, депутаты гордумы проголосовали за внесение в уставный капитал "Эко-Комплекса" упомянутых выше объектов недвижимости. Светлана Фоминых пояснила, каким образом это будет сделано.
"Эко-комплекс" проведет допэмиссию акций. А их оплату произведет муниципалитет в форме передачи в собственность участка и нежилого здания, расположенного по адресу пр. Калинина, 116/18, пояснила Фоминых.
По данным ресурса kadastr.ktotam.pro, кадастровая стоимость комплекса участка и здания по этому адресу составляет около 52 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.