В Барнауле завод по сортировке мусора хотят построить на проспекте Калинина

Совет директоров акционерного общества "Эко-Комплекс" отметил, что в Барнауле "имеется необходимость строительства мусоросортировочного комплекса с целью решения проблемы утилизации бытовых отходов", сказала Светлана Фоминых.

Чтобы это стало возможным, она предложила депутатам проголосовать за внесение в качестве вклада в уставный капитал "Эко-Комплекса" (оператор полигона ТБО в Барнауле, также занимается вывозом мусора. — Прим. altapress.ru) земельного участка и нежилого здания по адресу пр. Калинина, 116/18.

Площадь участка 35,3 тыс. кв. метров, здания — 31,2 тыс. кв. метров. Именно здесь и будет располагаться мусоросортировочный комплекс.

Были ли другие варианты?

Однако руководитель фракции коммунистов в гордуме Елена Хрусталева нашла странным, что мусосортировочный комплекс будет построен на территории, находящейся в нескольких сотнях метров от Оби, в 400 метрах от проспекта Калинина, в 600 метрах от проспекта Ленина и в тысяче метров от крытого рынка.

Светлана Фоминых в ответ пояснила: речь идет не о свалке, а именно о сортировке отходов. А на вопрос коммунистки, не было ли других мест для этой цели, ответила категорично.

Светлана Фоминых,

председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула:

— Это единственная зона, в которой возможно разместить мусоросортировочный комплекс. Других мест нет. Только это.

Это первый шаг

Руководитель "Эко-Комплекса" Виктор Карл рассказал altapress.ru, что выбор участка — только первый шаг, необходимый для строительства комплекса. Остальные же шаги еще предстоит сделать. А выбор именно этого участка он тоже объяснил тем, что он единственный подходящий.

Виктор Карл,

гендиректор "Эко-Комплекса":

— Прежде чем определяться с местонахождением земельного участка, необходимо выяснить, может ли быть установлена здесь санитарно-защитная зона. На этой территории она может быть установлена. Это земли промышленного назначения, там нет жилья, участок проходит по розе ветров.

Целесообразна ли сортировка мусора в городе?

На вопрос altapress.ru, нормально ли, что мусоросортировка расположена на расстоянии от полигона, Виктор Карл ответил положительно. Он объяснил, что новый полигон НЕ будет находиться в границах Барнаула. И экономически более целесообразно сортировать отходы ближе к тому месту, где они производятся.

Виктор Карл,

гендиректор "Эко-Комплекса":

— Где именно будет земельный участок для нового полигона ТКО и какое будет транспортное плечо, никто пока не знает. Понятно, что за пределами городского округа. Вопрос: экономически целесообразно ли везти ВСЕ отходы на полигон? Либо целесообразнее сортировать их в Барнауле, выбирая полезные фракции, а "хвосты" уже везти на захоронение, чтобы не было увеличения стоимости услуги за счет увеличения транспортного плеча? Ответ напрашивается сам собой.

Что еще известно о новом комплексе?

Мощность будущего мусоросортировочного комплекса уже известна. Согласно "Территориальной схеме размещения твердых коммунальных отходов", в Барнаульской зоне предлагается строительство и ввод двух автоматизированных мусоросортировочных заводов на две линии общей производительностью 150 тыс. тонн в год.

А вот затраты на строительство и источник инвестиций пока неизвестны. По словам Виктора Карла, инвестора будет подбирать после разработки проектной документации.

Виктор Карл,

гендиректор "Эко-Комплекса":

— Либо это будет "Эко-комплекс", либо мусоросортировочный комплекс будет строиться на условиях частно-государственного партнерства или концессии.

Каким образом внесут недвижимость в уставный капитал?

Так или иначе, депутаты гордумы проголосовали за внесение в уставный капитал "Эко-Комплекса" упомянутых выше объектов недвижимости. Светлана Фоминых пояснила, каким образом это будет сделано.

"Эко-комплекс" проведет допэмиссию акций. А их оплату произведет муниципалитет в форме передачи в собственность участка и нежилого здания, расположенного по адресу пр. Калинина, 116/18, пояснила Фоминых.

По данным ресурса kadastr.ktotam.pro, кадастровая стоимость комплекса участка и здания по этому адресу составляет около 52 млн рублей.