На Алтае власти объявили конкурс на "главных по мусору" и намерены изменить потоки отходов

Отбор заявок будет проходить до 9-10 апреля. После этого вскроют конверты с заявками и выберут регоператора ТКО для каждой из зон. После размещения протокола итогов отбора минстройтранс края заключит с победителем конкурса (а это может быть и единственный участок) соглашение на три года. Начать работу регоператоры должны не позднее 1 января 2019 года.

В Барнаульскую зону, кроме Барнаула, входят Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и семь районов Алтайского края. Заринская зона охватывает сельские поселения четырех муниципальных районов: Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский и Заринск.

Как изменятся потоки мусора в Барнаульской зоне?

Согласно условиям конкурсной документации, потоки движения отходов должны измениться.

Сейчас отходы собирают и вывозят на места их захоронения в каждом населенном пункте (в том числе на объекты, входящие в госреестр) — в Барнауле, Павловске, Зудилове и Троицком. Кроме того, металл и пластик периодически вывозят из зоны на переработку.

После отбора регоператора планируется введение другой схемы потоков отходов.

Схема: Сбор и хранение в местах временного хранения в районах Барнаульской зоны; Последующая транспортировка на мусороперегрузочные станции в селах Калманка, Косиха, Ребриха, Тальменка и мусоросортировка в Барнауле и Новоалтайске, Павловске и Троицком; Дальнейшая транспортировка подлежащих переработке отходов за пределы зоны (например, в Барнаул, Бийск и др.); Захоронение "неутильной" части на объектах, включенных в реестр, в Барнауле (в том числе на планируемом к строительству), Павловске, Троицком и на реконструируемом "реестровом" объекте в Зудилово.

Ввод новой схемы потоков отходов, как указано в конкурсной документации, планируется на срок действия Территориальной схемы размещения отходов, принятой на 2016-2020 годы.

В целом же в крае необходимо избрать семь регоператоров ТКО, сообщал ранее замминистра строительства, транспорта ЖКХ Андрей Голубцов. Поскольку регоператор ТКО должен быть избран до 1 мая, вероятно, в ближайшее время будут объявлены и другие конкурсы.

Зачем нужен регоператор

Конкурсный отбор регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами — часть нового подхода к системе сбора, вывоза мусора и его утилизации, предпринятый федеральными властями. Регоператор по обращению с ТКО — это организатор и координатор всей системы обращения с отходами, начиная от попадания его в контейнер и заканчивая переработкой и захоронением.

Его задача — выстроить логистику обращения с отходами в соответствии с территориальной схемой, принятой и утверждённой в крае 14 октября 2016 года.