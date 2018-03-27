На Алтае власти объявили конкурс на "главных по мусору" и намерены изменить потоки отходов

Министерство строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края 20 и 21 марта объявило конкурсы на право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. Извещения пока опубликованы только для двух зон накопления и сбора отходов — Барнаульской и Заринской. В обеих зонах хотят изменить схему потока отходов.
Отбор заявок будет проходить до 9-10 апреля. После этого вскроют конверты с заявками и выберут регоператора ТКО для каждой из зон. После размещения протокола итогов отбора минстройтранс края заключит с победителем конкурса (а это может быть и единственный участок) соглашение на три года. Начать работу регоператоры должны не позднее 1 января 2019 года.
В Барнаульскую зону, кроме Барнаула, входят Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и семь районов Алтайского края. Заринская зона охватывает сельские поселения четырех муниципальных районов: Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский и Заринск.
Как изменятся потоки мусора в Барнаульской зоне?
Согласно условиям конкурсной документации, потоки движения отходов должны измениться.
Сейчас отходы собирают и вывозят на места их захоронения в каждом населенном пункте (в том числе на объекты, входящие в госреестр) — в Барнауле, Павловске, Зудилове и Троицком. Кроме того, металл и пластик периодически вывозят из зоны на переработку.
После отбора регоператора планируется введение другой схемы потоков отходов.
Схема:
- Сбор и хранение в местах временного хранения в районах Барнаульской зоны;
- Последующая транспортировка на мусороперегрузочные станции в селах Калманка, Косиха, Ребриха, Тальменка и мусоросортировка в Барнауле и Новоалтайске, Павловске и Троицком;
- Дальнейшая транспортировка подлежащих переработке отходов за пределы зоны (например, в Барнаул, Бийск и др.);
- Захоронение "неутильной" части на объектах, включенных в реестр, в Барнауле (в том числе на планируемом к строительству), Павловске, Троицком и на реконструируемом "реестровом" объекте в Зудилово.
Ввод новой схемы потоков отходов, как указано в конкурсной документации, планируется на срок действия Территориальной схемы размещения отходов, принятой на 2016-2020 годы.
В целом же в крае необходимо избрать семь регоператоров ТКО, сообщал ранее замминистра строительства, транспорта ЖКХ Андрей Голубцов. Поскольку регоператор ТКО должен быть избран до 1 мая, вероятно, в ближайшее время будут объявлены и другие конкурсы.
Зачем нужен регоператор
Конкурсный отбор регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами — часть нового подхода к системе сбора, вывоза мусора и его утилизации, предпринятый федеральными властями. Регоператор по обращению с ТКО — это организатор и координатор всей системы обращения с отходами, начиная от попадания его в контейнер и заканчивая переработкой и захоронением.
Его задача — выстроить логистику обращения с отходами в соответствии с территориальной схемой, принятой и утверждённой в крае 14 октября 2016 года.
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