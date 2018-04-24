Десятки жителей алтайского города платят за свет по газовому тарифу, хотя не имеют газа

Наталья Пайвина, старшая под дому одного из домов в Новоалтайске. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Жильцы обсуждают предстоящий судебный процесс у городского суда. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Ольга Новикова житве в доме на ул. Вагоностроительная, 38. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Жильцы домов в Новоалтайске обсуждают предстоящий судебный процесс у городского суда. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru Жильцы домов в Новоалтайске обсуждают предстоящий судебный процесс у городского суда. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru

"Нигде правды не можем найти", — сокрушается Ольга Новикова из дома №38 по ул. Вагоностроительной. Она, как и ее соседи из этого и еще двух пятиэтажных домов в Новоалтайске, пишет письма по инстанциям с 2013 года.

Пять лет для ответственных товарищей, от которых люди ждут помощи, — не срок. Из инстанций приходят ответы — разберется ваша управляющая компания.

А у управляющей компании одна логика: нет у нее документов, что дом оборудован электроплитами. УК приводит и акт краевой госинспекции, по которому стационарные электроплиты здесь не поставлены в установленном законом порядке — нарушений в начислениях у управляющей компании нет.

Значит, начислять мы будем за свет по самому высокому тарифу. Как для домов с газовыми плитами. И точка.

Одна и та же мантра

Однако голубого топлива у жильцов нет. Есть и справка от "Газпром газораспределения Барнаул": к газу дома никогда не подключали. Нет даже технической возможности подключения, рассказывает юрист Борис Резанцев.

Борис Резанцев,

юрист, представляет интересы жильца дома на ул. Вагоностроительной:

— Ответчики (управляющие компании "ЖЭУ-1" и УК "ЖЭУ-1") упрямо из года в год дублируют одну и ту же мантру о том, что данные дома являются газифицированными, поэтому тариф 3,81, и платите, будьте добры.

Суд для жильцов — последняя надежда найти правду. Они требуют им установить тариф с понижающим коэффициентом (как для дома с электроплитами) и пересчитать платежи.

Вынужденная реконструкция

Дома на ул Вагоностроительной, 38, 32 и 32а построили в советские времена как общежития. Депутат АКЗС Максим Талдыкин говорит: дома пятиэтажные с одним подъездом, и в каждом, наверное, квартир по 90.

Электроплиты в домах стояли с первого дня: в общей кухне, по шесть штук на этаж, вспоминает Ольга Новикова. Уже после советской власти свои квадратные метры многие оформили в собственность — общежитие стало жилым домом.

Но и общие кухни местные власти (или управляющая компания?) решили пустить под жилье, говорит Наталья Пайвина, старшая по дому. Тогда-то жильцы и вынуждены были провести реконструкцию и поставить плиты у себя в комнатах. Да не маленькие переносные. А вполне себе стационарные.

С тех пор прошло много лет. Кто виноват в том, что официально дом не числится среди тех, что вправе платить по более низкому тарифу?

Просто потеряны

А разгадка, похоже, простая: документы, которые удостоверяли бы законную установку электроплит, потеряны. Или их никто не захотел найти. Их нет ни в управляющей компании, ни в местном филиале "Алтайкрайэнерго". "Технические условия истцам не выдавались", — утверждал на суде представитель энергокомпании.

Но Борис Резанцев достает из папочки акт приема электромонтажных работ, выданный одному из жильцов как раз тогда, когда им в комнаты ставили электроплиты. "Я акт приемки и у вас подписывала", — говорит Ольга Новикова представителю "Алтайкрайэнерго"

"Такие документы есть у всех жильцов", — говорит Наталья Пайвина. Почему их нет у управляющей компании? Ответить ее представитель не может.

"Лживые" отписки

Так или иначе, для управляющей компании та давняя реконструкция с электроплитами в каждой квартире — дело самовольное. А значит, незаконное, да еще и опасное и чреватое пожарами. Правда, объяснить жильцам, что надо сделать, чтобы легализовать стационарные электроплиты, ни одному руководителю УК за все эти годы, видимо, и в голову не пришло.

"Пока мы старшей по дому не избрали Наталью Пайвину, с нами даже разговаривать не хотели", — говорит Ольга Новикова.

Тем временем юрист интересуется у представителя УК: "Есть ли у вас предписания пожнадзора о том, что есть нарушения?". Оказывается, нет. Может, у вас есть документ о получении техусловий и допуске к эксплуатацию? Тоже нет.

Борис Резанцев,

юрист, представляет интересы жильца дома на ул. Вагоностроительной:

— Тогда почему вы, не имея под рукой документов, приходите к выводу, что дом не оборудован электроплитами и жильцы поставили их самовольно? Фактически здесь электроплиты. Газа нет. Все эти лживые, не побоюсь этого слова, отписки ответчика не соответствуют действительности.

Следующее заседание суда назначено на 4 мая. На нем обе стороны намерены представить документы, обосновывающие их позицию.