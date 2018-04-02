Барнаулец почти два года выбивал из УК ошибочно начисленную "коммуналку"

В марте 2016 года Борису В. начислили 507 рублей за услугу "горячее водоснабжение на ОДН", хотя обычно в этой графе было не более 38 рублей. Необычно высокая сумма значилась и в квитанциях других жителей дома. УК "Первая", обслуживающая его дом, посчитала, что с каждой квартиры на общедомовые нужды за месяц ушло больше 4-х кубов горячей воды.

В следующем месяце ситуация повторилась. А в мае люди получили квитанции с прежними суммами. Выяснилось, что общедомовой счетчик на два месяца снимали, так как подошел срок поверки. За этот период УК рассчитала жителям стоимость услуги по нормативу (исходя из метража квартир). Но это незаконно, считает пенсионер.

Борис,

пострадавший барнаулец:

— В нашем случае необходимо было начислять плату, рассчитанную из среднемесячного объема потребления за последние три месяца эксплуатации счетчика.

Мужчина обратился в УК с просьбой сделать перерасчет, но ему отказали. Тогда он написал жалобу в Госинспецию. 8 июня 2016 года ему пришел ответ о том, что компании предписали устранить нарушения. Но сроки в документе не обозначили.

Борис,

пострадавший барнаулец:

— По закону перерасчет делается в течение двух месяцев с даты обращения. А мне вместо этого начислили штрафы: за первый месяц я заплатил 507 рублей, а за второй уже из принципа не стал. Я стал просить, чтобы мне убрали пени и зачли переплаченную сумму в счет потребления горячей воды. Но мне отказали "во избежание задвоения перерасчета". Что это за формулировка, я так и не понял.

Борис выждал оговоренные законом сроки и, не получив результата, обратился в Октябрьскую прокуратуру. Ответ его шокировал: ведомство сочло, что УК права. Мужчина написал обращение в краевую прокуратуру и в приемную президента. И там все-таки встали на его сторону.

Краевая прокуратура признала, что сотрудник Госинспекции Евгений Гюнтер, отвечавший на обращение Бориса, нарушил сроки его рассмотрения. Но привлечь его за это к ответственности уже было нельзя: сроки истекли. Ведомство поручило учреждению "больше не допускать подобного".

В январе 2018 года Борису все-таки сделали перерасчет. УК включила остатки своего долга в графу "содержание жилого помещения". Никаких неустоек ему не заплатили.

Борис,

пострадавший барнаулец:

— Многие могут подумать, что я мелочный человек, крохобор. Никто из моего дома, кроме меня, не стал заниматься этой проблемой: заплатили молча и все. Но ведь дело вовсе не в деньгах. Я просто всю жизнь работал по совести, и хочу, чтобы и остальные делали так же.

Мужчина считает, что во всех его мучениях есть два очевидных плюса. Во-первых, УК поняла, что не все готовы спускать ей незаконные действия. А во-вторых, неожиданно пришло согласие на другое его обращение: спилить ветки дерева, которые каждый день хлещут ему в окно.