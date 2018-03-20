Гособвинение потребовало длительные сроки для фигурантов дела "Изумрудной страны"

Уголовное дело, возбужденное еще в середине 2012 года, поступило в Октябрьский райсуд в декабре 2016 года. Обвинение в мошенничестве и ряде других преступлений было предъявлено пяти гражданам — все они в свое время занимали руководящие позиции в различных бизнес-структурах. Судьей по делу назначили Дмитрия Сургуцкого, проведено около судебных 70 заседаний.

И вот 6 марта 2018 года суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет озвучен 30 марта, указанно в базе данных райсуда. Возможно, впрочем, процесс оглашения займет не один день.

Между тем, как стало известно altapress.ru, гособвинение требует для четырех из пяти подсудимых длительные сроки лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

Напомним, по делу проходят пять человек:

экс-директор алтайского филиала "Россельхозбанка" Евгений Роговский

его бывший зам Константин Гладышев

руководитель УК "Изумрудная страна" Ольга Антипина

бывший юрист ассоциации "Изумрудная страна" и действующий арбитражный управляющий Михаил Колесников

бывший руководитель одного из предприятий агрохолдинга ("Платан") Елена Павловская.

И вот какие сроки лишения свободы потребовал прокурор.

Евгений Роговский — 12 лет

Ольга Антипина — 10 лет

Константин Гладышев — 8 лет

Михаил Колесников — 4 года.

Для Елены Павловский гособвинение считает обоснованным условный срок — 4 года.

Надо сказать, что по этому же делу проходил еще один человек — родная сестра Ольги Антипиной Ирина Виноградова. Но ее дело по каким-то причинам выделили в отдельное производство и его рассмотрение завершили еще в 2015 году. Суд вынес обвинительный приговор. Наказание — два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и отсрочкой отбывания на 12 лет (в связи с наличием несовершеннолетнего ребенка). У Ольги Антипиной также есть маленькие дети.

История вопроса

Фигуранты уголовного дела "Изумрудной страны" обвинялись в злоупотреблении своими управленческими функциями, что повлекло тяжкие последствия для банка, а также в хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере.

Предприятия, которые контролировала семья Ольги Антипиной, долгое время получали кредиты, главным образом, в "Россельхозбанке". Считалось, что своему динамичному росту бизнес семьи Антипиной (а он к тому времени объединил различные сельхозпредприятия, перерабатывающие и торговые компании и общепит) обязан именно кредитам. Не случайно журналисты этот бизнес называли империей — семья контролировала десятки юридических лиц.

При этом общий объем полученных в "Россельхозбанке" кредитов был весьма велик: как выяснилось в 2012 году, задолженность составляла около 20 млрд рублей — это больше половины кредитного портфеля банка на тот момент.

Но в головном офисе "Россельхозбанка" в Москве сменилось руководство и на места разослали банковских проверяющих. То, как кредитовали бизнес в Алтайском и Краснодарском краях, они квалифицировали как нарушения.

В конце 2011 года кредитование "Изумрудной страны" полностью прекратилось. Многие ее предприятия при этом для погашения старых кредитов брали новые, поэтому положение значительной части из них (хотя и не всех) стало критическим — вскоре они обанкротились.

В 2012 году управление ФСБ по Алтайскому краю возбудило в связи с выдачей кредитов "Изумрудной стране" уголовное дело. Оно расследовалось до конца 2016 года.