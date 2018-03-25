Госинспекция назвала лучшие и худшие управляющие компании в Алтайском крае

Сегодня, 16:33.
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Госинспекция по Алтайскому краю составила рейтинг управляющие компаний в сфере ЖКХ по итогам работы в 2017 году, сообщает сайт ведомства.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото: архив kapitalist.tv.

Туда вошли все лицензированные УК, имеющие в управлении многоквартирные дома. Итоги подводили с учетом количества обслуживаемых домов, проверок по обращениям граждан, выданных предписаний о нарушениях законодательства и проч.

Такой рейтинг составляют каждое полугодие. Количество рейтинговых баллов, стремящихся к нулю, положительно характеризует управляющую компанию. Если же рейтинговый балл превышает ноль – управляющей компании необходимо повысить качество предоставляемых услуг.

Положительных итогов в работе за 2017 год добились следующие компании:

  • Барнаульская зона:  "Южком-сервис", "Комм-Сервис", "УК Инициатива 1".
  • Бийская зона:  "Рубин", "Уютное жилье", "Наш дом" (р.п. Благовещенка).
  • Рубцовская зона: "Твой дом" (Змеиногорск), "Квартет" (Рубцовск), УК "Регион" (Рубцовск).
  • Славгородская зона:  "Управление ЖКУ" (Кулунда), "Благоустройство г.Славгорода" (Славгород).

К числу компаний, которые находятся к конце рейтинговой таблицы относятся:
"УК "ЖСК", УК "ПЖЭТ № 2" Октябрьского района (Барнул), "УК Стимул", "УК РЭУ № 6" (Бийск), УО "Славгородский партнер" (Славгород), УК "Согласие", "Союз" (Рубцовск).

Полный рейтинг опубликован на сайте Госинспекции.

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