Депутаты "зарубили" отчет главы Рубцовска, но ему за это ничего не будет

Как рассказала Вероника Лапина, на сессии присутствовали 25 депутатов из 28. Для одобрения отчета требовалось 15 голосов (50% плюс 1).

Депутатов попросили принять отчет за основу (после этого можно было вносить правки). Но "за" проголосовали только 12 человек и 1 воздержался.

Остальные, пишет официальный сайт горсовета, "откровенно постеснялись" обозначить свою позицию. Решили голосовать повторно. Фельдман попросил депутатов оценить отчет по общепринятой шкале: если не положительно, то отрицательно.

"Депутатам еще раз напомнили, что оценить отчет главы города — это не только право, но и обязанность каждого из них", — пишет сайт горсовета.

Но и это не дало результата: не хватило одного голоса до нужных 15.

Примечательно, что, по словам Лапиной, отчет поддержали представители ЛДПР (их 6 человек). Это значит, что часть единороссов мэра не поддержали.

Вероника Лапина рассказала altapress.ru, что накануне еще на заседании комитета по ЖКХ в горсовете его председатель Александр Вартанов говорил, что не нужно поддерживать отчет: в городе не решены проблемы с дорогами, нет ясности по поводу предотвращения подтоплений домов (в прошлом году многие дворы залило грунтовыми водами). Фельдман сообщил, что мэрия потратила 450 тыс. рублей на исследования, но, говорит Лапина, "никто результатов не видел, в том числе и в документах".

Однако от срыва отчета главы Фельдман вряд ли пострадает. По 131-му закону, пояснила Лапина, санкции предусмотрены только в случае, если работа мэра дважды признается неудовлетворительной. Рубцовские депутаты до этого этапа не дошли, поскольку не приняли документ даже за основу.