В Рубцовске более 50 домов неделю остаются без воды и не могут дождаться подвоза

По словам Анастасии, в водоканале жителям отвечают, что произошла поломка. Где именно — неизвестно. Повреждение ищут, но не могут найти. Потому воды нет так долго. Когда водоснабжение восстановят, никто не знает.

Без воды остаются жители частных домов на улицах Серова, Песчаной, Заливной, Коммунальной, Фестивальной, Шевченко, а также на Мельничном переулке и проспекте Рубцовском.

Для них водоканал организовал подвоз воды в автоцистерне. Машина останавливается на разных участках на полчаса. В основном в рабочее время, когда жителей нет дома, говорит Карелина и добавляет, что водитель цистерны регулярно нарушает график.