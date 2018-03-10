В Рубцовске более 50 домов неделю остаются без воды и не могут дождаться подвоза

С 4 марта в рубцовский водоканал отключил подачу воды примерно в 50 домов частного сектора, расположенных на восьми улицах города. Об этом altapress.ru рассказала Анастасия Карелина, помощник депутата АКЗС Вероники Лапиной. Это подтверждает сайт местного водоканала.
По словам Анастасии, в водоканале жителям отвечают, что произошла поломка. Где именно — неизвестно. Повреждение ищут, но не могут найти. Потому воды нет так долго. Когда водоснабжение восстановят, никто не знает.
Без воды остаются жители частных домов на улицах Серова, Песчаной, Заливной, Коммунальной, Фестивальной, Шевченко, а также на Мельничном переулке и проспекте Рубцовском.
Для них водоканал организовал подвоз воды в автоцистерне. Машина останавливается на разных участках на полчаса. В основном в рабочее время, когда жителей нет дома, говорит Карелина и добавляет, что водитель цистерны регулярно нарушает график.
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