В Рубцовске неуклюжий грабитель вломился в чужой дом, уронил шкатулку и убежал

Ночью в поселке Мичуринский Рубцовского района мужчина разбил стекло и проник в чужой дом. Там жили две пенсионерки. Подозреваемый под свет фонарика осмотрел комнаты и на кухне нашел кошелек с деньгами.

Мужчина взял 2 тыс. рублей, а затем продолжил поиски. В другой комнате он достал из шкафа шкатулку, но случайно уронил ее на пол. От резкого звука проснулась хозяйка, злоумышленник испугался и убежал.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, его поместили под арест. Ранее мужчина уже был судим.