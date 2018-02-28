В Рубцовске неуклюжий грабитель вломился в чужой дом, уронил шкатулку и убежал

Сегодня, 21:00.
Происшествия

Полицейские задержали сельчанина, который украл деньги в одном из домов Рубцовска, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина с фонариком в темноте.
Мужчина с фонариком в темноте. Фото: СС0.

Ночью в поселке Мичуринский Рубцовского района мужчина разбил стекло и проник в чужой дом. Там жили две пенсионерки. Подозреваемый под свет фонарика осмотрел комнаты и на кухне нашел кошелек с деньгами.

Мужчина взял 2 тыс. рублей, а затем продолжил поиски. В другой комнате он достал из шкафа шкатулку, но случайно уронил ее на пол. От резкого звука проснулась хозяйка, злоумышленник испугался и убежал.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, его поместили под арест. Ранее мужчина уже был судим.

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