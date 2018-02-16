В алтайском городе мужчина в маске и с пистолетом обчистил магазин

Вечером в один из магазинов на улице Октябрьская ворвался мужчина в маске и с пневматическим пистолетом. Злоумышленник требовал у продавца деньги. Мужчина получил из кассы 7 300 рублей и убежал.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело.