В алтайском городе мужчина в маске и с пистолетом обчистил магазин

Сегодня, 20:24.
Происшествия

В Рубцовске задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция, кража.
Полиция, кража. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вечером в один из магазинов на улице Октябрьская ворвался мужчина в маске и с пневматическим пистолетом. Злоумышленник требовал у продавца деньги. Мужчина получил из кассы 7 300 рублей и убежал.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело.

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