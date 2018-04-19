Новые правила сервиса в ЖКХ могут вытеснить с рынка 30% управляющих компаний

Что произошло?

В ответ на многочисленные жалобы россиян на качество обслуживания домов правительство страны внесло изменения в свои же постановления, связанные с управлением "многоквартирниками". И приняло новое постановление от 27 марта 2018 года № 331.

Этим оно ввело новые, весьма высокие, требования к обслуживанию домов. Они уже вступили в силу, пояснил Андрей Степанов, руководитель краевой госинспекции, причем их исполнение обязательно для всех — и управляющих компаний, и ТСЖ.

Высокую культуру обслуживания, добиться которой не помогли ни конкуренция, ни жалобы потребителей, ни окрики президента, теперь будут насаждать, что называется, силой документа и надзорных органов.

Пять минут на дозвон

Многие требований сразу исполнить невозможно, уверен Андрей Степанов. Новые стандарты, например, предусматривают: время дозвона в аварийно-диспетчерскую службу — не больше 5 минут. Если же вам не смогли ответить — обязаны перезвонить в течение 10 минут.

Локализовать аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем "аварийка" должна максимум в течение получаса (с момента регистрации заявки). Ликвидировать засоры канализации — в течение двух часов. Засоры мусоропровода — тоже в течение двух часов, но не ранее 8 утра и не позднее 23 часов при круглосуточном приеме заявок.

Требование к внешнему виду сотрудника "аварийки", пожалуй, самое простое. Он лишь обязан иметь при себе удостоверение и опознавательный знак (бейджик, нашивку на одежду и т.п.) с обозначением названия организации и Ф.И.О. Ну, и пользоваться одноразовыми бахилами.

Вся правда о себе

Обширные сведения о себе управляющая компания теперь должна размещать на вывесках у входа. А если что-то изменилось, оперативно (в течение трех дней) ее обновлять.

Внутри офиса, на стендах, надо вывесить все о ценах, тарифах, нормативах, датах коммунальных платежей, а также всевозможные памятки и инструкции. Например, как установить в квартиру счетчик, как безопасно использовать ртутные лампы.

Подробнейшие сведения о себе управляющая компания должна дублировать и на досках объявлений во всех подъездах. Публиковать надо адрес и телефоны УК, телефоны всех аварийных служб, номер и срок лицензии, уведомления о предстоящих работах, состав платы за квартиру и др. Примерно такие же требования к ТСЖ.

К слову, огромный объем информации УК и ТСЖ сейчас вводят еще и в государственную систему "ГИС ЖКХ". Но, видимо, бумажный вариант предназначен для тех жильцов, которые ею не пользуются.

Ответы на запросы

Важный момент — работа с населением. Теперь УК и ТСЖ обязаны оперативно отвечать на запросы граждан. Но сроки ответов разные. Скажем, сведения о показаниях общедомовых счетчиков за период не более трех лет предоставляются в течение трех дней — и это максимум. На запросы об изменении размера и составе платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги дается один день.

УК обязана обеспечить возможность обратиться к ней лично — то есть прийти и поговорить. При этом руководство УК обязано принимать граждан не реже одного раза в месяц.

Пешая доступность

Чтобы это личное общее стало более доступным, требования повысились и к расположению офиса УК. В апреле на совещании в правительстве РФ вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что представительства каждой УК должны находиться в пешей доступности от всех ее многоквартирных домов. Чтобы люди могли за полчаса (или быстрее) пешком дойти до офиса.

Но в самом документе об этом сказано не так ясно: "представительство управляющей организации должно располагаться в пределах муниципального образования, в том числе в пределах внутригородского района в городском округе".

Уйдут 30%

Андрей Степанов привел оценки экспертов, согласно которым к росту цен обслуживания эти стандарты не приведут. Но 30% недобросовестных управляющих компаний могут уйти с рынка — они просто не смогут работать по новым стандартам.

Руководитель СРО "Союз ЖКО Алтайского края" Виктор Патудин говорит, что небольшим УК "не хватит пороху" содержать у себя такую аварийно-диспетчерскую службу. Но часть руководителей этим уже озаботились. И намерены создать такую службу вскладчину — одну на несколько УК. Так можно снизить себестоимость услуги и повысить ее качество, считает Патудин.

Категорически не сторонник

Поскольку весь объем новых требований управляющие компании и ТСЖ в одночасье исполнить не смогут, это, как говорит Андрей Степанов, то, к чему все должны приближаться.

Андрей Степанов,

руководитель Государственной инспекции Алтайского края:

— Я категорически не сторонник того, чтобы директивно брать эти два часа на устранение засора канализации. Не так давно мы выезжали и посмотрели засор — он хронический, надо разбираться, почему и как. О каких двух часах может идти речь?

Линчевать не будем

Между тем, штрафовать за несоблюдение новых стандартов можно уже сегодня: управляющие компании — по статье 14.1.3 КоАП (нарушение лицензионных требований), жилтоварищества — по статье 7.22 (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов). Но в госинспекции пока не настроены на репрессии и хотят дать время на адаптацию.

Сколько времени на это дается? Законодатель это не определил. А в краевой госинспекции дата начала "репрессий" к нарушителям тоже не озвучили.

Андрей Степанов,

руководитель Государственной инспекции Алтайского края: