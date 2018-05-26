Как бабахнет. О погоде на выходные в Алтайском крае

В Алтайском крае

Днем температура поднимется до +20...+25 градусов, в южных районах +26...+32 градуса.

Ветер ожидается юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра в секунду. В северных и восточных районах пройдет дождь с грозой.

В Барнауле

В первой половине дня синоптики прогнозируют дождь и грозу. Температура воздуха составит +23...+25 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.

В воскресенье

В воскресенье синоптики прогнозируют, что к грозе в районах края может добавиться град и средняя температура упадет до +9...+14, в юго-восточных районах до +20. В Барнауле преимущественно без осадков. Температура воздуха - +25...+27 градусов.