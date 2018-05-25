Алтайские ученые рассказали, как холод влияет на растения и как сохранить урожай

Как погода повлияла на культуры?

Сейчас погода в Алтайском крае холодная, весна запаздывает. Некоторые культуры цветут с задержкой. Так, если обычно земляника начинает цвести с 17-20 мая, то сейчас у большинства сортов только появляются цветоносы. Некоторые ремонтантные сорта этой ягоды уже зацвели.

Цветки земляники открылись у садоводов, которые укрывали плантацию. Однако некоторые цветочки успели подмерзнуть в холодные дни.

Анна Колесникова,

ведущий научный сотрудник отдела "НИИСС им. М.А. Лисавенко":

— Сильнее всего на растения повлиял не выпавший снег, а холод. Сейчас, например, на яблоне цветков еще нет, а вот слива цветет, у одних сортов груши открылась часть цветков, а у других есть только бутоны. Они выдерживают более низкие температуры до -3 градусов, а открытые цветки до -2 градусов. Растения пострадали в тех местах Алтайского края, где заморозки были от -3 градусов и держались дольше часа.

Как уберечь растения от холода?

Важно правильно посадить растения на участке. По словам специалиста, большую роль играет расположение других кустов и построек, которые могут защищать культуры от ветра.

Чтобы сохранить урожай, специалист советует в заморозки укрывать некоторые растения на своих огородах.

Анна Колесникова,

ведущий научный сотрудник отдела "НИИСС им. М.А. Лисавенко":

— Скоро начнет активно цвести земляника. У открытого цветка пестики подмерзают при -1 градусе, а пыльца при -1,5 градусов. Кроме этой ягоды нужно укрывать овощные культуры, например, томаты и огурцы.

Что происходит с цветами из-за минусовых температур?

Эксперт рассказала, что из-за холода, сырости и сильного ветра почти нет шмелей и пчел, в результате у некоторых растений не происходит опыление. Уже распустились многие тюльпаны, нарциссы, цветет миндаль и некоторые другие цветы. Но холодная погода повлияла на их размеры. Например, тюльпаны в этом году не такие крупные, как в прошлом.

Анна Колесникова,

ведущий научный сотрудник отдела "НИИСС им. М.А. Лисавенко":

— В прошлом году ударили заморозки до -5 градусов, тюльпаны были словно прозрачные, но вскоре восстановились. В этом году из-за холодов некоторые культуры еще не отрасли. В частности, задержки есть у хризантем. Также из-за того, что снега было немного, подмерзли корни у винограда. Тем не менее, у многих сортов этой культуры распустились почки.

Altapress.ru писал, что по данным синоптиков, в ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. На выходных, 26 и 27 мая, а некоторых районах столбик термометра превысит отметку +30 градусов.