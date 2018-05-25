Алтайские ученые рассказали, как холод влияет на растения и как сохранить урожай

Из-за неустойчивой холодной погоды некоторые плодовые и ягодные культуры в Алтайском крае зацвели позже. Однако для урожая это не критично, рассказала altapress.ru Анна Колесникова, ведущий научный сотрудник отдела "НИИСС им. М.А. Лисавенко" Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий.
Как погода повлияла на культуры?
Сейчас погода в Алтайском крае холодная, весна запаздывает. Некоторые культуры цветут с задержкой. Так, если обычно земляника начинает цвести с 17-20 мая, то сейчас у большинства сортов только появляются цветоносы. Некоторые ремонтантные сорта этой ягоды уже зацвели.
Цветки земляники открылись у садоводов, которые укрывали плантацию. Однако некоторые цветочки успели подмерзнуть в холодные дни.
Анна Колесникова,
ведущий научный сотрудник отдела "НИИСС им. М.А. Лисавенко":
— Сильнее всего на растения повлиял не выпавший снег, а холод. Сейчас, например, на яблоне цветков еще нет, а вот слива цветет, у одних сортов груши открылась часть цветков, а у других есть только бутоны. Они выдерживают более низкие температуры до -3 градусов, а открытые цветки до -2 градусов. Растения пострадали в тех местах Алтайского края, где заморозки были от -3 градусов и держались дольше часа.
Как уберечь растения от холода?
Важно правильно посадить растения на участке. По словам специалиста, большую роль играет расположение других кустов и построек, которые могут защищать культуры от ветра.
Чтобы сохранить урожай, специалист советует в заморозки укрывать некоторые растения на своих огородах.
Анна Колесникова,
ведущий научный сотрудник отдела "НИИСС им. М.А. Лисавенко":
— Скоро начнет активно цвести земляника. У открытого цветка пестики подмерзают при -1 градусе, а пыльца при -1,5 градусов. Кроме этой ягоды нужно укрывать овощные культуры, например, томаты и огурцы.
Что происходит с цветами из-за минусовых температур?
Эксперт рассказала, что из-за холода, сырости и сильного ветра почти нет шмелей и пчел, в результате у некоторых растений не происходит опыление. Уже распустились многие тюльпаны, нарциссы, цветет миндаль и некоторые другие цветы. Но холодная погода повлияла на их размеры. Например, тюльпаны в этом году не такие крупные, как в прошлом.
Анна Колесникова,
ведущий научный сотрудник отдела "НИИСС им. М.А. Лисавенко":
— В прошлом году ударили заморозки до -5 градусов, тюльпаны были словно прозрачные, но вскоре восстановились. В этом году из-за холодов некоторые культуры еще не отрасли. В частности, задержки есть у хризантем. Также из-за того, что снега было немного, подмерзли корни у винограда. Тем не менее, у многих сортов этой культуры распустились почки.
Altapress.ru писал, что по данным синоптиков, в ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. На выходных, 26 и 27 мая, а некоторых районах столбик термометра превысит отметку +30 градусов.
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