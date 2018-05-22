"Рад бы сеять, да снег не дает": погода мешает алтайским аграриям выйти в поля

Аграрии Алтайского края засеяли примерно в три раза меньше площадей, чем год назад. Работать в полную силу не дает погода — в полях очень сыро, а земля холодная. "Уже и маты закончились. Не помогают", — сокрушается глава агрофирмы "Успех" Владимир Юрьев. Аграрии переживают, что не уложатся в нужные сроки, работая даже круглосуточно.
"Вышли в поле, но там снег"
По данным минсельхоза на 21 мая, в крае яровой сев провели на площади 836,5 тыс. гектаров. Год назад на 21 мая засеяли в три раза больше — 2,250 млн га.
По словам Владимира Юрьева, в прошлом году к середине мая в хозяйстве засеяли 70-80% площадей. На 18 мая текущего года — около 20%.
"Такого не было, чтобы середина мая, а стоят лужи на полях. Утки плавают, гуси плавают, а мы сеем", — рассказал программе "Вести Алтай" Александр Мицурин, опытный механизатор из Быстроистокского района.
Специалисты в голос говорят: даже современная мощная техника едва справляется в таких условиях. Тракторы с трудом идут по пашне, сеялки забиваются. Крестьянам приходится по два-три раза боронить пашню, чтобы посушить почву.
Но это хорошо, если выйти в поле, вообще, удается.
Иван Рябцев,
руководитель хозяйства "Золотая осень":
— Работать придется круглосуточно. Мы готовы. Но что толку? Вышли было, но опять пошел снег.
Превысили многолетние нормы
По данным минсельхоза края, только с начала мая по всей территории региона превышены среднемноголетние показатели по осадкам. Например, в Шипуновском районе выпало в два раза больше нормы, в Родинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Зональном районах — в полтора раза.
Но, по словам аграриев, наибольшую тревогу вызывают не только обильные осадки. Плохо, что холодно. Как известно, почва зимой промерзла на 1-2 метра — снега выпало очень мало. Тепла весной почти не было. Земля не отогрелась.
Иван Рябцев,
руководитель хозяйства "Золотая осень":
— Мы семечку подсолнечника еще две недели назад посеяли. А всходов до сих пор нет, лежит в земле.
В Быстроистокском районе в хозяйстве "Агропродовольственная компания" "Вестям Алтая" рассказали, что 1,8 тыс. гектаров озимых перенесли сорокаградусные морозы при полном отсутствии снега, но все погибли весной – земля слишком промерзла и не оттаяла.
Сроки выходят
Посевная, конечно, идет несмотря ни на что. Но слишком медленно. На 21 мая горох посеяли на 56% планируемых площадей, подсолнечник и чечевицу - на половине, овес - на 40%. Сахарную свеклу посадили почти полностью - 82% от предполагаемого объема.
Иван Рябцев говорит, что по севу пшеницы "еще не опоздали". По его словам, оптимально было бы отсеяться до 1 июня. Но учитывая погоду и оставшееся время, работать придется в две смены в 24-часовом режиме.
Аграрии также переживают, что опаздывают по севу кормовых культур. В будущем это может привести к тому, что их придется убирать все одновременно, что тоже в перспективе может привести к экстренной ситуации.
В спокойном режиме, возможно, сеять будут только любимую алтайскими аграриями теплолюбивую гречиху. Но в этом году под нее в крае выделили значительно меньше площадей — цена на эту культуру рухнула еще в прошлом году. Впрочем, как и на большинство других.
Высокая цена - только на солярку
Аграрии края неоднократно заявляли, что цена пшеницы на рынке ниже себестоимости ее производства. Именно поэтому те из них, кому позволяло экономическое положение, оставили значительную часть прошлогоднего урожая в зернохранилищах — в ожидании более высокой цены.
В этом году многие хозяйства пересмотрели структуру посевов в попытке угадать культуру, цена на которую будет наиболее высокой. В числе приоритетных называют подсолнечник, рапс, фуражный овес и другие.
Впрочем, на это пошли не все.
— Структуру менять не стали. Зачем, если цены нет ни на что? Цена есть только на солярку, - говорит Владимир Юрьев.
Факт
Средства федеральной господдержки хозяйства края начали получать еще в январе. По данным минсельхоза края на 16 мая, им перечислено около 2 млрд рублей.
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