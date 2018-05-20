Какой будет погода на Алтае летом, рассказали синоптики

Что ждет жителей края в ближайшие три дня

Так 20 мая холодный циклон уйдет на восток, а его место займёт антициклон, с которым установится спокойная, преимущественно без осадков погода. Температура воздуха до +16 градусов без осадков.

21 мая температура воздуха в крае повысится уже до +22...+27, в восточных районах +17...+22 и без осадков.

22 мая также будет по-летнему, но это будет сопровождаться ливневыми грозовыми дождями и сильным порывистым ветром.

Неустойчивый июнь

В этом месяце температура не будет выбиваться из среднестатистических рамок. Синоптики прогнозируют, что по июню температура воздуха, в среднем, будет колебаться от +16 до +20 градусов (с учетом ночных и дневных температур).

Первая половина июня прогнозируется ночью +2...+7 градусов. Однако местами возможны заморозки на почве 0...-3, но будут и относительно теплые ночи от +9 до +14.

Температура воздух днем в первой половине месяца ожидается от +13...+18 до +21...+26. А местами местами по югу края будет совсем жарко: до +31.

Вторая половина месяца обещает быть еще теплее. Ночью прогнозируют +11...+16, а в дневное время нас ждет +21...+26. В самом конце июня местами +31.

Осадков будет около нормы (33-74 мм, в предгорных и горных районах 75-93 мм). По прогнозам дождливой будет первая декада, в этот период возможны и грозы. В оставшиеся дни месяца дожди возможны изредка.

Какими будут июль, август и сентябрь на Алтае

Во втором месяце лета средняя температура будет выше июньской: +19...+22. В августе станет попрохладнее: +16...+19 градусов. Осадки ожидаются в норме.

В сентябре будет холоднее, чем обычно на 1-1,5 градуса. В среднем по месяцу прогнозируется температура воздуха +10...+12. Кроме того, ожидается, что осадков будет больше обычного.