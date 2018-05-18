В МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

Средняя температура воздуха составит +7...+12 градусов. Ночью столбик термометра покажет +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов. Кроме того, прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с и дожди, местами сильные.

Напомним, днем 18 и сутки 19 мая с прохождением атмосферных фронтов западного циклона ожидают штормовую погоду. В Алтайском крае пройдут дожди, утром местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом.

В МЧС отмечают, что сохраняется риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревательных приборов. Кроме того, увеличивается риск возникновения ДТП. Возможны лесные пожары и подъем уровней воды в реках края.