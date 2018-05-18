В МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае с 18 по 24 мая возможны дожди и усиление ветра. Потепление ожидают 21 или 22 мая, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Средняя температура воздуха составит +7...+12 градусов. Ночью столбик термометра покажет +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов. Кроме того, прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с и дожди, местами сильные.
Напомним, днем 18 и сутки 19 мая с прохождением атмосферных фронтов западного циклона ожидают штормовую погоду. В Алтайском крае пройдут дожди, утром местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом.
В МЧС отмечают, что сохраняется риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревательных приборов. Кроме того, увеличивается риск возникновения ДТП. Возможны лесные пожары и подъем уровней воды в реках края.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.