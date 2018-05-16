Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае будет по-летнему жарко

До 20 мая температура воздуха ночью составит 0...+6 градусов, в отдельных районах будет 0...-3 градуса. Днем столбик термометра покажет +6...+13 градусов. Местами возможны дожди.

Днем 18 и сутки 19 мая с прохождением атмосферных фронтов западного циклона ожидают штормовую погоду. В Алтайском крае пройдут дожди, утром местами в серверных и предгорных районах с мокрым снегом. Кроме того, ветер усилится до 20-25 м\с.

20 мая в Алтайском крае произойдет заток арктического воздуха. Столбики термометра ночью покажут 0...-5 градусов.

В регионе потеплеет 21 мая: воздух прогреется до +18...+23 градусов. С установлением западных и юго-западных потоков в средних слоях атмосферы в регион придут теплые воздушные массы. Температура начнет повышаться.