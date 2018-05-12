Синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

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Жизнь

В субботу, 12 мая, и воскресенье, 13 мая, в отдельных районах Алтайского края обещают дождь. Синоптики также предупреждают о сильном ветре, сообщает алтайский ЦГМС.

Дождь, ветер, зонт.
Дождь, ветер, зонт. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае в субботу:

  • днем в отдельных районах дождь, в южных районах местами сильный дождь, гроза
  • температура воздуха днем +14 ... +19 градусов, в северо-западных районах +9 ...+14 градусов
  • ветер северо-восточный, 6-11 м/с с усилением до 12-17 м/с

Погода в Барнауле в субботу:

  • в первой половине дня дождь
  • температура воздуха днем +9...+11 градусов
  • ветер северо-восточный, 7-12 м/с

Погода в Алтайском крае в воскресенье:

  • днем в отдельных районах дождь, гроза
  • температура воздуха днем +9 ...+14 градусов
  • ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с

Погода в Барнауле в воскресенье:

  • днем дождь, возможна гроза
  • температура воздуха днем +10 ... +12 градусов
  • ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с
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