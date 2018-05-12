Синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

В субботу, 12 мая, и воскресенье, 13 мая, в отдельных районах Алтайского края обещают дождь. Синоптики также предупреждают о сильном ветре, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае в субботу: днем в отдельных районах дождь, в южных районах местами сильный дождь, гроза

температура воздуха днем +14 ... +19 градусов, в северо-западных районах +9 ...+14 градусов

градусов, в северо-западных районах градусов ветер северо-восточный, 6-11 м/с с усилением до 12-17 м/с Погода в Барнауле в субботу: в первой половине дня дождь

температура воздуха днем +9...+11 градусов

градусов ветер северо-восточный, 7-12 м/с Погода в Алтайском крае в воскресенье: днем в отдельных районах дождь, гроза

температура воздуха днем +9 ...+14 градусов

градусов ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с Погода в Барнауле в воскресенье: днем дождь, возможна гроза

температура воздуха днем +10 ... +12 градусов

градусов ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с