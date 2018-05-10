Пока тепла не будет. Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае

В Алтайском крае с 12 мая заметно похолодает. Также прогнозируют усиление ветра и дожди, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.
В регионе 10 и 11 мая ожидают спокойную погоду без осадков. Температура воздуха в ночь на 11 мая будет колебаться от -1 до +6 градусов. Днем столбик термометра покажет +17...22 градусов.
Тепло продержится недолго. Уже 12 мая с прохождением атмосферных фронтов южного циклона прогнозируют дождь, грозы и усиление ветра до 13-18 м/с.
Ночью 12 и 13 мая воздух прогреется до +3...8 градусов. А в ночь на 14 мая похолодает до -3...+2. В предгорьях возможен дождь с мокрым снегом.
Днем температура также пойдет на понижение: 12 мая будет +14...19 градусов, а днем 14 мая столбик термометра покажет +9...14 градусов. В дальнейшем также прогнозируют прохладную погоду с дождями.
Потепление ожидают 18 мая.
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