"Встречаем зиму": барнаульцы делятся в соцсетях выпавшим 7 мая снегом

7 мая в Барнауле, Новоалтайске и окрестностях выпал снег. Кружащиеся крупные хлопья снега и "зимние" виды сразу заполонили соцсети. "Доброе утро! Плохая примета убирать зимние вещи раньше июня", — иронизируют барнаульцы.
Ранее, 3 мая, по югу Алтайского края прошел снег, а 2 мая сильный град прошел под Рубцовском. Местные дачники рассказывают, что крупные градины засыпали участки.
В целом, весна-2018 не радует жителей Алтайского края теплой погодой. По прогнозам синоптиков, ждать припекающего солнца не стоит и в ближайшее время. По 10 мая средняя температура воздуха составит +4…+9 градусов. В алтайском ЦГМС altapress.ru рассказали, что, по предварительным данным, 9 мая в регионе будет неустойчивая холодная погода, временами с дождем.
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