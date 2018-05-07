"Встречаем зиму": барнаульцы делятся в соцсетях выпавшим 7 мая снегом

Сегодня, 07:50.
Жизнь

7 мая в Барнауле, Новоалтайске и окрестностях выпал снег. Кружащиеся крупные хлопья снега и "зимние" виды сразу заполонили соцсети. "Доброе утро! Плохая примета убирать зимние вещи раньше июня", — иронизируют барнаульцы.

Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/pozdnyak804/.
Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/zhenyasav.
Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/mr.karbushev/.
Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/inter_smi/.
Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/ruslanvelev/.
Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/galka_dmitrieva/.
Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/irinabogacheva54mlm.
Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/larisa_lutay/.
Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/22sergei22.
Снег в мае в Барнауле. Фото: Александр Каменной, "Барнаул22".

Чудесное утро 7 мая 🤨 #летотыгде

Публикация от Ольга Першакова (@olya_pershakova)

Ранее, 3 мая, по югу Алтайского края прошел снег, а 2 мая сильный град прошел под Рубцовском. Местные дачники рассказывают, что крупные градины засыпали участки.

В целом, весна-2018 не радует жителей Алтайского края теплой погодой. По прогнозам синоптиков, ждать припекающего солнца не стоит и в ближайшее время. По 10 мая средняя температура воздуха составит +4…+9 градусов. В алтайском ЦГМС altapress.ru рассказали, что, по предварительным данным, 9 мая в регионе будет неустойчивая холодная погода, временами с дождем.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров