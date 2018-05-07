"Встречаем зиму": барнаульцы делятся в соцсетях выпавшим 7 мая снегом

Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/pozdnyak804/. Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/zhenyasav. Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/mr.karbushev/. Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/inter_smi/. Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/ruslanvelev/. Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/galka_dmitrieva/. Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/irinabogacheva54mlm. Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/larisa_lutay/. Снег в Алтайском крае 7 мая. Фото: https://www.instagram.com/22sergei22. Снег в мае в Барнауле. Фото: Александр Каменной, "Барнаул22".

Публикация от Тарас (@taraskalina) 6 Май 2018 в 5:01 PDT

Публикация от Pozdnyak Yyriy (@pozdnyak804) 6 Май 2018 в 5:03 PDT

Ранее, 3 мая, по югу Алтайского края прошел снег, а 2 мая сильный град прошел под Рубцовском. Местные дачники рассказывают, что крупные градины засыпали участки.

В целом, весна-2018 не радует жителей Алтайского края теплой погодой. По прогнозам синоптиков, ждать припекающего солнца не стоит и в ближайшее время. По 10 мая средняя температура воздуха составит +4…+9 градусов. В алтайском ЦГМС altapress.ru рассказали, что, по предварительным данным, 9 мая в регионе будет неустойчивая холодная погода, временами с дождем.