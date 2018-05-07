Когда в Алтайском крае станет по-настоящему тепло

Напомним, в Алтайском крае до 10 мая прогнозируют неустойчивую погоду. В регионе будет прохладно и ветрено. Днем столбик термометра покажет +9 ...+14 градусов.

Однако уже с 11 по 13 мая районы края буду находиться под влиянием южного циклона. Его центр сместится из районов Астаны на северо-восток Западной Сибири. В регион придет волна тепла.

Температура воздуха ночью 11-13 мая составит 0...+7 градусов. Днем будет гораздо теплее: +15...+22 градуса. Кроме того, будет сухо, без осадков. Днем за счет прогрева ветер будет усиливаться, а ночью ослабевать.

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