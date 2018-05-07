Синоптики рассказали, какой будет погода 9 мая в Алтайском крае

9 мая — в День Победы — в Алтайском крае прогнозируют неустойчивую погоду. В регионе будет прохладно и ветрено. Также обещают осадки, в том числе мокрый снег. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе алтайского ЦГМС.

Погода 9 мая в Алтайском крае: Ночью в отдельных районах прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит -2 ...+3 градуса. Ветер будет северным, 5-10 м\с, возможны порывы до 20 м/с.

градуса. Ветер будет северным, 5-10 м\с, возможны порывы до 20 м/с. Днем на большей части Алтайского края обещают дождь, в утренние часы с мокрым снегом, местами в предгорных районах сильные осадки. Столбик термометра покажет +9 ...+14 градусов. Также прогнозируют северный ветер, 3-8 м/с с усилением до 15 м/с. Погода 9 мая в Барнауле: Ночью временами небольшой дождь, возможен мокрый снег. Температура воздуха будет около 0 градусов. Также обещают северный ветер, 5-10 м/с с усилением до 15 м\с.

градусов. Также обещают северный ветер, 5-10 м/с с усилением до 15 м\с. Днем будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +10 ...+12 градусов. Синоптики прогнозируют северный ветер, 5-10 м/с. Самые важные новости — в телеграм-канале altapress.ru