Синоптики рассказали, какой будет погода 9 мая в Алтайском крае

9 мая — в День Победы — в Алтайском крае прогнозируют неустойчивую погоду. В регионе будет прохладно и ветрено. Также обещают осадки, в том числе мокрый снег. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе алтайского ЦГМС.
Погода 9 мая в Алтайском крае:
- Ночью в отдельных районах прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит -2 ...+3 градуса. Ветер будет северным, 5-10 м\с, возможны порывы до 20 м/с.
- Днем на большей части Алтайского края обещают дождь, в утренние часы с мокрым снегом, местами в предгорных районах сильные осадки. Столбик термометра покажет +9 ...+14 градусов. Также прогнозируют северный ветер, 3-8 м/с с усилением до 15 м/с.
Погода 9 мая в Барнауле:
- Ночью временами небольшой дождь, возможен мокрый снег. Температура воздуха будет около 0 градусов. Также обещают северный ветер, 5-10 м/с с усилением до 15 м\с.
- Днем будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +10 ...+12 градусов. Синоптики прогнозируют северный ветер, 5-10 м/с.
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