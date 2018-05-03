В южных городах Алтайского края пошел снег и выпал град

Дорогу на Змеиногорск засыпало снегом. 3 мая 2018 года. Фото: Андрей Чертовских vk.com/barneos22. Дорогу на Змеиногорск засыпало снегом. 3 мая 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

В Белокурихе год назад снег выпал также 3 мая, в паблике "Курорт22" пишут, что "история повторяется". А вот дорогу на Змеиногорск совсем завалило снегом.

Накануне, 2 мая, сильный град прошел под Рубцовском. Местные дачники рассказывают, что крупные градины засыпали участки.

Прогноз синоптиков на начало мая

Как сообщили алтайские синоптики, 3 мая в крае в южных и восточных районах будет идти дождь, местами сильный, в утренние часы местами с мокрым снегом. Температура воздуха в четверг днем ожидается +8...+13 градусов. Будет дуть шквалистый западный ветер, 8-13 м/с, по югу края местами порывы 15-20 м/с.

Также в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что первые шесть дней мая будут холодными.

Со 2 по 6 мая прогнозируют также неустойчивую погоду с осадками в виде дождя. При этом с 4 по 6 мая в северных и предгорных районах Алтайского края возможен мокрый снег. Это приведет к гололёдным явлениям. Есть большая вероятность появления кратковременного снежного покрова.

Из-за прохождения атмосферных фронтов 3-5 мая усилится ветер до 13-23 м/с.

Температура воздуха 2 и 3 мая понизится ночью до –1...+6 градусов, а днём будет +8...+14.

Самым холодным будет период с 4 по 6 мая. В эти дни очередная порция холодного воздуха опустит столбики термометров ночью до –4...+5 градусов. Днём ожидается +3...+8.