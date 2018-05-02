Надвигается шторм: синоптики обещают мокрый снег и гололед на Алтае

3 мая в Алтайском крае и в Республике Алтай ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Холодный ветер раздуется до 23 м/с, сообщает региональное управлене МЧС со ссылкой на синоптиков.
Алтайский край
Мокрый снег обещают ночью и утром. На дорогах может быть гололедица.
Ночью в южных районах Алтайского края пройдут грозы, произойдет усиление ветра до 18-23 м/с.
Температура ночью опустится до -2 +3 градусов, днем поднимется до +8 +13.
Республика Алтай
По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, 3 мая в республике пройдут дожди и мокрый снег, местами грозы.
Местами усиление ветра - до 20-25 м/с, по высокогорью - до 27-32 м/с.
Синоптики сообщают, что в период со 2 по 7 мая над территорией Алтая "будет активно развиваться циклоническая деятельность". "Глубокий малоподвижный высотный циклон обеспечит неустойчивую погоду над всей Сибирью", - сообщает гидрометцентр. Прохладная ветренная погода с дождями сохранится до конца недели.
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