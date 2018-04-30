Дождь не испугал туристов. Как прошел праздник "Цветение маральника" на Алтае

"Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская. "Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь. Фото: Евгения Родочинская.

Купание, выставки и фотосессии

Организаторы подготовили несколько тематических площадок. На сцене выступали вокалисты и танцоры, модели показывали уникальные коллекции. Рядом работали фотозоны с собаками и "живыми скульптурами".

Алтайские "моржи" устроили заплыв на озере. Среди участников были и африканцы. На вопрос "Как водичка?" ответили, что было холодно. Несмотря на это никто из купальщиков не торопился тепло одеваться после выходы из воды.

В этом году на фестивале "Цветение маральника" впервые провели выставку "АлтайТур.АлтайКурорт". На ней гости могли лично пообщаться с ремесленниками, организаторами популярных туристических фестивалей и спланировать свой отдых на Алтае.

Маральник зацвел

В "Бирюзовой Катуни" маральник растет на берегу Катуни рядом с памятником Рериху. В этом году отыскать цветы было непросто — они только начали распускаться. На каждой ветке было только несколько раскрывшихся бутонов. Туристы вставали в очередь, чтобы с фотографироваться с цветами.

То дождь, то солнце

Погода 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни" внезапно пошел проливной дождь, на аллеях и рядом с торговыми рядами образовались лужи. Туристы прятались под навесами и деревьями.

Люди в дождевиках и под зонтами продолжали стоять у сцены, где выступали танцоры и вокалисты. Моделям, которые показывали костюмы на мосту через Катунь, пришлось несколько минут мокнуть под проливным дождем. После дефиле снова установилась теплая солнечная погода.

Праздник "растет"

По словам Юрия Захарова, руководителя краевого управления по туризму, в 2018 году "Цветение маральника" посетили более 30 тыс. туристов, а год назад их было около 20 тысяч.

Юрий Захаров,

руководитель краевого управления по туризму:

— В этом году мы побили все рекорды. На празднике огромное количество людей. Это жители не только Алтайского края, но и гости из Томска, Новосибирска и других городов. "Цветение маральника" становится массовым межрегиональным праздников. А событийные мероприятия — это современный механизм привлечения туристов в регион.

На "Цветение маральника" в этом году отправили несколько автобусов с туристами из Барнаула и других сибирских городов. В этом году доставку до "Бирюзовой Катуни" организовали 20 туроператоров из разных регионов.

На территории турзоны даже не хватило мест на парковке. По словам Юрия Захарова, это случилось потому, что на "Бирюзовую Катунь" приехало более 100 туристических автобусов. Никогда раньше такого наплыва гостей на этом празднике не было.

Справка

По данным аналитического агентства "ТурСтат", "Цветение маральника" входит в тройку лучших праздников России у туристов. Его обогнали только фестивали BoogelWoogel ("Красная поляна", Сочи) и GrelkaFest (Шерегеш, Кемеровская область).