Первые шесть дней мая на Алтае будут дождливыми. Возможен снег, -4 градусов и гололёд

Синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае с 1 по 6 мая. Нас ждет ненастье с дождем и даже снегом, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
30 апреля в край на короткое время в регион "заглянул" тёплый сектор западного циклона, который смещается по траектории Екатеринбург—Ханты-Мансийск. В этот атмосферный вихрь вошел тёплый воздух из Средней Азии, что повысило температуру в крае до +25 градусов.
Однако уже 1 мая пройдут холодные фронты идущего на северо-восток Сибири циклона. Из-за этого будет неустойчивая погода. Временами пройдут дожди различной интенсивности, местами будут с грозами и порывистым ветром. Ночью температура будет +3...+10 градусов, а днём +10...+16.
Когда ляжет снег на Алтае
Со 2 по 6 мая прогнозируют также неустойчивую погоду с осадками в виде дождя. При этом с 4 по 6 мая в северных и предгорных районах Алтайского края возможен мокрый снег. Это приведет к гололёдным явлениям. Есть большая вероятность появления кратковременного снежного покрова.
Из-за прохождения атмосферных фронтов 3-5 мая усилится ветер до 13-23 м/с.
Температура воздуха 2 и 3 мая понизится ночью до –1...+6 градусов, а днём будет +8...+14.
Самым холодным будет период с 4 по 6 мая. В эти дни очередная порция холодного воздуха опустит столбики термометров ночью до –4...+5 градусов. Днём ожидается +3...+8.
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