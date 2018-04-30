Первые шесть дней мая на Алтае будут дождливыми. Возможен снег, -4 градусов и гололёд

Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/natasha_1205. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/koboshevaruna. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/zinovevat. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/kos_nasty. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/ezhkadoma. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/alinailchenko_. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/biysk_city. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/shagaeva13. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/mihailovmm04.ru. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/dashikaz. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/kvadr04. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/aniutkablondy. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/ivan_danilov_s. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/morromaya. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/olkamummy. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/nata_brig. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/vedma.olesya. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/_anya__vasilenko_. Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/viktoriya_altai. Снег 1 мая 2017 в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

30 апреля в край на короткое время в регион "заглянул" тёплый сектор западного циклона, который смещается по траектории Екатеринбург—Ханты-Мансийск. В этот атмосферный вихрь вошел тёплый воздух из Средней Азии, что повысило температуру в крае до +25 градусов.

Однако уже 1 мая пройдут холодные фронты идущего на северо-восток Сибири циклона. Из-за этого будет неустойчивая погода. Временами пройдут дожди различной интенсивности, местами будут с грозами и порывистым ветром. Ночью температура будет +3...+10 градусов, а днём +10...+16.

Когда ляжет снег на Алтае

Со 2 по 6 мая прогнозируют также неустойчивую погоду с осадками в виде дождя. При этом с 4 по 6 мая в северных и предгорных районах Алтайского края возможен мокрый снег. Это приведет к гололёдным явлениям. Есть большая вероятность появления кратковременного снежного покрова.

Из-за прохождения атмосферных фронтов 3-5 мая усилится ветер до 13-23 м/с.

Температура воздуха 2 и 3 мая понизится ночью до –1...+6 градусов, а днём будет +8...+14.

Самым холодным будет период с 4 по 6 мая. В эти дни очередная порция холодного воздуха опустит столбики термометров ночью до –4...+5 градусов. Днём ожидается +3...+8.