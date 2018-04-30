Синоптики: пришел самый теплый день майских каникул

В этот понедельник в западных и южных районах пройдет дождь, местами гроза, утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с , местами порывы 15- 20 м/с.

В Барнауле 30 апреля будет без осадков, утром возможен туман. Температура воздуха +20...+22. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В последующие дни похолодает и будет дождливо. Так что в понедельник самое время отправиться на дачу, съездить на шашлыки или, на худой конец, помыть окна.

Но помните, в эти дни на Алтае действуют ограничения по рыбалке и запрещено разжигать костры.