Синоптики: пришел самый теплый день майских каникул

30 апреля в Алтайском крае будет самым теплым днем в череде длинных выходных. Температура воздуха в Алтайском крае прогреется до +20...+25 градусов, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В этот понедельник в западных и южных районах пройдет дождь, местами гроза, утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с , местами порывы 15- 20 м/с.
В Барнауле 30 апреля будет без осадков, утром возможен туман. Температура воздуха +20...+22. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
В последующие дни похолодает и будет дождливо. Так что в понедельник самое время отправиться на дачу, съездить на шашлыки или, на худой конец, помыть окна.
Но помните, в эти дни на Алтае действуют ограничения по рыбалке и запрещено разжигать костры.
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