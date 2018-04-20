В Алтайском крае ограничили рыболовство. Где нельзя будет поймать рыбу своей мечты

Где и когда вводятся ограничения

с 20 апреля по 20 мая - в Оби с притоками и пойменными водными объектами;

с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края;

с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;

с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 километров.

Как уточнили в минприроды края, в указанные периоды на этих местах запрещается всякое промышленное рыболовство.

Как можно ловить рыбу в других местах

Ловить рыбу на других участках озер и рек Алтайского края во время этих ограничений можно только на удочки любых модификаций. Однако рыбная ловля при этом може вестисть только с берега. А количество крючков на одного рыболова не может превышать 10 штук.