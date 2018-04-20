В Алтайском крае ограничили рыболовство. Где нельзя будет поймать рыбу своей мечты

Сегодня, 07:02.
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В Алтайском крае на время нереста определили периоды по ограничению рыболовства и уточнили места, где нельзя будет ловить рыбу.

Рыбалка на Алтае.
Рыбалка на Алтае. Фото: крайспортуправление.

Где и когда вводятся ограничения

  • с 20 апреля по 20 мая - в Оби с притоками и пойменными водными объектами;
  • с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края;
  • с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;
  • с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 километров.

Как уточнили в минприроды края, в указанные периоды на этих местах запрещается всякое промышленное рыболовство.

Как можно ловить рыбу в других местах

Ловить рыбу на других участках озер и рек Алтайского края во время этих ограничений можно только на удочки любых модификаций. Однако рыбная ловля при этом може вестисть только с берега. А количество крючков на одного рыболова не может превышать 10 штук.

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