В Алтайском крае ограничили рыболовство. Где нельзя будет поймать рыбу своей мечты

В Алтайском крае на время нереста определили периоды по ограничению рыболовства и уточнили места, где нельзя будет ловить рыбу.
Где и когда вводятся ограничения
- с 20 апреля по 20 мая - в Оби с притоками и пойменными водными объектами;
- с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края;
- с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;
- с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 километров.
Как уточнили в минприроды края, в указанные периоды на этих местах запрещается всякое промышленное рыболовство.
Как можно ловить рыбу в других местах
Ловить рыбу на других участках озер и рек Алтайского края во время этих ограничений можно только на удочки любых модификаций. Однако рыбная ловля при этом може вестисть только с берега. А количество крючков на одного рыболова не может превышать 10 штук.
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