Снег в мае в Алтайском крае: как нас "заметало" весной последние 10 лет

2017 год

1 мая Барнаул, предгорные и северные районы Алтайского края накрыло снегом. На трассах мело. Белый покров лег и в Республике Алтай. В социальных сетях фотографии со снегом сопровождались стишком:

"Чудный праздник — Первомай!

Быстро шубу доставай,

Лыжи, палки и коньки,

Празднуем, сибиряки!"

2016 год

3 мая в Горном Алтае, Бийске и Белокурихе выпал снег. После апрельской жары снегопад показался жителям края особенно необычным явлением.

2013 год

11 мая после 30-градусной жары на Барнаул обрушился снегопад. Утром в Барнауле лил сильный дождь, а потом пошел снег крупными хлопьями. Температура воздуха в городе держалась в районе 0 градусов. Снег шел беспрерывно несколько часов, поэтому налипал на свежей листве деревьев, машинах, крышах и на газонах.

В результате "внезапной зимы" без света остались более 20 тысяч человек в 72 населенных пунктах региона.

2011 год

В ночь с 7 на 8 мая в Барнауле и его окрестностях неожиданно похолодало и выпал снег. В прогнозе погоды упоминания про снег не было, синоптики предвещали только дождь.

2010 год

12 мая в Новосибирской области выпало много снега, а в Барнауле осадков было незначительные. Многие жители были недовольны, что в городе рано отключили отопление.

2008 год

Весной погода сильно удивила барнаульцев: правда, не в мае, а в апреле. За несколько дней выпала месячная норма осадков. По словам начальника отдела метеонаблюдений Алтайского гидрометеоцентра Бориса Леконцева, это произошло впервые в истории.