Снег в мае в Алтайском крае: как нас "заметало" весной последние 10 лет

Сегодня, 15:50.
Жизнь

Холодный май со снегом в Алтайском крае — нередкое явление в последние 10 лет. Из-за внезапного снегопада люди оставались без света, "белели" клумбы с цветущими тюльпанами. Altapress.ru вспомнил, когда еще снег падал в крае за несколько недель до лета.

Снег в мае в Барнауле.
Снег в мае в Барнауле. Фото: Александр Каменной, "Барнаул22".

2017 год 

1 мая Барнаул, предгорные и северные районы Алтайского края накрыло снегом. На трассах мело. Белый покров лег и в Республике Алтай. В социальных сетях фотографии со снегом сопровождались стишком:

"Чудный праздник — Первомай!
Быстро шубу доставай,
Лыжи, палки и коньки,
Празднуем, сибиряки!" 

Снег 1 мая 2017 в Барнауле.
Снег 1 мая 2017 в Барнауле.

2016 год

3 мая в Горном Алтае, Бийске и Белокурихе выпал снег. После апрельской жары снегопад показался жителям края особенно необычным явлением. 

В Барнауле в мае выпал снег.
В Барнауле в мае выпал снег.

2013 год

11 мая после 30-градусной жары на Барнаул обрушился снегопад. Утром в Барнауле лил сильный дождь, а потом пошел снег крупными хлопьями. Температура воздуха в городе держалась в районе 0 градусов. Снег шел беспрерывно несколько часов, поэтому налипал на свежей листве деревьев, машинах, крышах и на газонах.

В результате "внезапной зимы" без света остались более 20 тысяч человек в 72 населенных пунктах региона.

Снег в Барнауле. 11 мая 2013г.
Снег в Барнауле. 11 мая 2013г.

2011 год

В ночь с 7 на 8 мая в Барнауле и его окрестностях неожиданно похолодало и выпал снег. В прогнозе погоды упоминания про снег не было, синоптики предвещали только дождь.

8 мая 2011 г.: в Барнауле выпал снег.
8 мая 2011 г.: в Барнауле выпал снег

2010 год 

12 мая в Новосибирской области выпало много снега, а в Барнауле осадков было незначительные. Многие жители были недовольны, что в городе рано отключили отопление.

В Барнауле пошел снег. 19 мая 2010г.
В Барнауле пошел снег. 19 мая 2010г.

2008 год

Весной погода сильно удивила барнаульцев: правда, не в мае, а в апреле. За несколько дней выпала месячная норма осадков. По словам начальника отдела метеонаблюдений Алтайского гидрометеоцентра Бориса Леконцева, это произошло впервые в истории. 

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