Снег в мае в Алтайском крае: как нас "заметало" весной последние 10 лет

Холодный май со снегом в Алтайском крае — нередкое явление в последние 10 лет. Из-за внезапного снегопада люди оставались без света, "белели" клумбы с цветущими тюльпанами. Altapress.ru вспомнил, когда еще снег падал в крае за несколько недель до лета.
2017 год
1 мая Барнаул, предгорные и северные районы Алтайского края накрыло снегом. На трассах мело. Белый покров лег и в Республике Алтай. В социальных сетях фотографии со снегом сопровождались стишком:
"Чудный праздник — Первомай!
Быстро шубу доставай,
Лыжи, палки и коньки,
Празднуем, сибиряки!"
2016 год
3 мая в Горном Алтае, Бийске и Белокурихе выпал снег. После апрельской жары снегопад показался жителям края особенно необычным явлением.
2013 год
11 мая после 30-градусной жары на Барнаул обрушился снегопад. Утром в Барнауле лил сильный дождь, а потом пошел снег крупными хлопьями. Температура воздуха в городе держалась в районе 0 градусов. Снег шел беспрерывно несколько часов, поэтому налипал на свежей листве деревьев, машинах, крышах и на газонах.
В результате "внезапной зимы" без света остались более 20 тысяч человек в 72 населенных пунктах региона.
2011 год
В ночь с 7 на 8 мая в Барнауле и его окрестностях неожиданно похолодало и выпал снег. В прогнозе погоды упоминания про снег не было, синоптики предвещали только дождь.
2010 год
12 мая в Новосибирской области выпало много снега, а в Барнауле осадков было незначительные. Многие жители были недовольны, что в городе рано отключили отопление.
2008 год
Весной погода сильно удивила барнаульцев: правда, не в мае, а в апреле. За несколько дней выпала месячная норма осадков. По словам начальника отдела метеонаблюдений Алтайского гидрометеоцентра Бориса Леконцева, это произошло впервые в истории.
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